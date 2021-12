Carabao Cup: i rigori mandano il Liverpool in semifinale, avanzano anche Chelsea e Tottenham

CARABAO CUP

La lotteria dal dischetto premia i Reds dopo il 3-3 dei tempi regolamentari con il Leicester. Sorridono i Blues e gli Spurs, che stendono Brentford e West Ham

Servono i rigori al Liverpool per volare in semifinale di Carabao Cup ed eliminare il Leicester: i Reds, sotto 1-3 (doppietta di Vardy e gol di Maddison), trovano il 3-3 con Jota (68') e Minamino (95') e trionfano dagli undici metri. Non sbagliano neanche Tottenham e Chelsea: Conte stende 2-1 il West Ham con Bergwijn e Lucas, mentre ai Blues bastano l'autogol di Jansson e il rigore di Jorginho per vincere 2-0 sul campo del Brentford.

LIVERPOOL-LEICESTER 3-3 (8-7 dcr)

Il Liverpool non muore mai: i Reds, sotto 3-1 fino al 67', pareggiano 3-3 e poi superano il Leicester ai rigori, centrando la semifinale di Carabao Cup. Ad Anfield, Foxes in vantaggio al 9': Maddison serve in verticale Vardy, che con un diagonale destro potente e preciso batte Kelleher. Passano appena quattro minuti e arriva il raddoppio: Williams sbaglia, Dewsbury-Hall lancia Daka, che regala a Vardy il pallone della doppietta al 13'. Sei minuti dopo, però, i gli uomini di Klopp accorciano le distanze con il destro di Oxlade-Chamberlain su sponda di Firmino. Sembra tutto inutile: al 33', infatti, Maddison trova un terrificante destro dal limite e fulmina Kelleher per il 3-1 della formazione di Rodgers. I padroni di casa si regalano una speranza con il gol di Jota (68') su assist di Minamino, e al 95' ecco il clamoroso 3-3: Ndidi sbaglia sul cross di Milner e favorisce lo stop proprio di Minamino, che controlla e firma il pareggio all'ultimo respiro. Si va dunque dagli undici metri: dopo gli errori di Thomas e Bertrand (ipnotizzati da Kelleher) per le Foxes e di Minamino per i Reds, a segnare il rigore decisivo e Jota, che manda il Liverpool in semifinale e fa piangere il Leicester.



BRENTFORD-CHELSEA 0-2

Soffre ma passa il turno anche il Chelsea campione d'Europa, che centra la semifinale grazie al 2-0 sul campo del neopromosso Brentford. Gli uomini di Tuchel riescono a risolvere la partita soltanto all'80', con Kepa che contribuisce al successo con diverse parate nel corso del primo tempo e della ripresa: cross di James e sfortunata deviazione nella propria porta di Jansson, che regala l'1-0 ai Blues. Cinque minuti dopo, il match si chiude: Fernandez stende in area Pulisic e Jorginho, dal dischetto, non sbaglia, firmando il 2-0 che manda definitivamente in archivio il match. I londinesi vanno così in semifinale, saluta a testa alta il Brentford, che potrà concentrarsi sull'operazione salvezza in Premier League.



TOTTENHAM-WEST HAM 2-1

Il Tottenham di Antonio Conte resta in corsa per uno degli obiettivi stagionali vincendo 2-1 in casa il derby londinese con il West Ham. Spurs avanti al 29' grazie a Bergwijn, che chiude uno strepitoso triangolo in area con Hojbjerg e da pochi passi firma l'1-0 in favore dei padroni di casa, che però dura appena 3 minuti: al 32', infatti, Bowen si gira in area sul tiro di Vlasic e insacca. Non c'è un attimo di tregua: al 34', Bergwijn sfonda in area e serve Lucas, che da pochi passi insacca riportando nuovamente in vantaggio la formazione di Conte. Gli Hammers ci provano per tutta la ripresa, ma il Tottenham resiste e centra la semifinale, raggiungendo Arsenal, Chelsea e Liverpool.