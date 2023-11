Carabao Cup: Arsenal e Manchester United ko, passano Chelsea e Liverpool

COPPA DI LEGA INGLESE

I Gunners cadono 3-1 con il West Ham, Red Devils eliminati dal Newcastle per 0-3. Avanzano Klopp (decide Nuñez al 70’) ed i Blues (2-0 al Blackburn)

© Getty Images Gli ottavi di finale di Carabao Cup sono fatali ad Arsenal e Manchester United, costrette a salutare la competizione dopo le sconfitte contro West Ham (3-1 firmato Kudus-Bowen) e Newcastle (che passa 0-3 ad Old Trafford). Sorridono Liverpool e Chelsea: Nuñez fissa l’1-2 sul Bournemouth, mentre per il team di Pochettino è 2-0 al Blackburn (in gol Badiashile e Sterling). Passano anche Everton (3-0 al Burnley) e Fulham (1-3 in casa dell’Ipswich).

Non mancano i colpi di scena negli ottavi di finale di Carabao Cup: l’Arsenal di Arteta viene sconfitto per 3-0 dal West Ham e saluta la competizione. Nonostante un ottimo primo tempo degli ospiti, sblocca l’incontro l’autorete di Ben White sugli sviluppi di un corner (polemiche per un fallo su Ramsdale non ravvisato anche per l’assenza del VAR nella competizione). Prosegue la spinta dei Gunners, ma in avvio di ripresa Kudus raddoppia col mancino, mentre all’ora di gioco cala il tris Bowen, che dal limite dell’area decreta definitivamente la qualificazione al prossimo turno degli Hammers. L’Arsenal non molla, ma soltanto tempo scaduto arriva il gol della bandiera di Odegaard. Saluta la competizione anche il Manchester United, che cade ad Old Trafford per mano del Newcastle, già giustiziere dei loro cugini del City nel precedente turno. Ten Hag subisce un’altra pesante sconfitta per 0-3, aperta dalla firma di Almiron al 29’ su una ripartenza e consolidata poco dopo con il raddoppio di Hall, che trova l’angolo lontano con il sinistro. Al 61’ completa la festa dei bianconeri Willock, che dal limite batte Onana e cala il tris finale, decretando l’ennesima delusione dell’avvio di stagione dei Red Devils.

Rispetta le attese invece il Liverpool, che supera il Bournemouth di misura per 1-2: Gakpo apre i conti sugli sviluppi di un corner alla mezz’ora, poi l’ex Roma Kluivert pareggia al 64’ sempre su una situazione nata da calcio d’angolo. Il gol vittoria è firmato dalla perla di destro di Darwin Nuñez al 70’: l’attaccante dell’Uruguay riceve un lancio di Alexander-Arnold, rientra e lascia partire un gran tiro che supera Radu. Sorride anche il Chelsea, che passa 2-0 con il Blackburn: Pochettino non si affida al turnover e mette in campo una formazione con parecchi titolari ed evita le eventuali insidie. Badiashile apre le marcature al 30’ su corner, poi Sterling raddoppia all’ora di gioco sfruttando un recupero di Palmer sulla trequarti e mandando i titoli di coda al match con un destro piazzato.

Sorridono anche Everton e Fulham, che con tre reti eliminano rispettivamente Burnley ed Ipswich. I Toffees vincono 3-0: Tarkowski apre le danze con un colpo di testa al 13’, Onana raddoppia quaranta minuti dopo da corner e l’ex Inter Ashley Young chiude la festa al 92’. 1-3 invece per il team di Marco Silva, che trova la rete del vantaggio al 9’ con un mancino da fuori di Wilson, raddoppia ad inizio ripresa con Muniz e cala il tris con il tiro dal limite di Cairney. Inutile il gol di Baggott.

