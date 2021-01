Caos a Marsiglia, ultrà dell'OM in rivolta: rinviata la gara col Rennes

LIGUE 1

Alta tensione a Marsiglia. Dopo i gravi incidenti al di allenamento della Commanderie, preso d'assalto da centinaia di tifosi inferociti contro la società, la partita in programma questa sera al Ve'lodrome, OM-Rennes, è stata rinviata a data da destinarsi. I dirigenti del Rennes hanno dato il loro assenso al rinvio proposto dal Marsiglia dopo la violenta manifestazione ultrà terminata con il fermo di 25 persone e il ferimento di sette poliziotti. Getty Images

Una situazione pesantissima, che ha costretto l'OM ad alzare bandiera bianca per evitare di aumentare ulteriormente la tensionee mettere in pericolo i giocatori, finiti nel mirino dei tifosi insieme alla dirigenza per lo scarso rendimento delle ultime settimane. Soprattutto dopo quello che è successo al centro sportivo della Commanderie. Un assalto ultrà vero e proprio, con lanci di fumogeni, tafferugli con le forze dell'ordine, striscioni offensivi e un principio di incendio all'entrata della struttura sportiva.

Tensioni che confermano il momento difficilissimo che sta attraversando il Marsiglia un po' a tutti i livelli. Non solo sul piano dei risultati. Qualche problema, del resto, viene segnalato anche nello spogliatoio, dove Thauvin e Payet si sarebbero scambiati accuse e lo stesso Villas-Boas ha già annunciato ufficialmente in conferenza stampa che non resterà oltre la scadenza del contratto a giugno.