Calcio, morte Emiliano Sala: il pilota non aveva la licenza per quel tipo di volo

È stato pubblicato il report conclusivo delle indagini sulla morte di Emiliano Sala, il calciatore del Nantes precipitato nel canale della Manica il 21 gennaio 2019, mentre stava volando a Cardiff per raggiungere la sua nuova squadra. Secondo quanto emerso, il pilota David Ibbotson non aveva completato l'addestramento per il volo notturno e non poteva essere pagato per volare. Lo stesso velivolo, un Piper Malibu, non era abilitato per il trasporto commerciale, ma solo per l'uso privato. L'incidente in sé è stato causato principalmente da una perdita di monossido di carbonio poi penetrato nella cabina di pilotaggio pregiudicando le capacità di guida del pilota.