Calcio estero: il Southampton aggancia la vetta in Premier, il Marsiglia sorride in Ligue 1

CALCIO ESTERO

La Premier League continua a sorprendere settimana dopo settimana: grazie alla vittoria per 2-0 contro il Newcastle (gol di Adams e Armstrong), il Southampton si gode momentaneamente la testa della classifica, raggiungendo il Liverpool a quota 16. Nell’altra partita del campionato inglese, 0-0 fra Brighton e Burnley. In Ligue 1 il Marsiglia trova conforto dopo le delusioni europee: Strasburgo battuto 1-0, decide Sanson nella ripresa.

SOUTHAMPTON-NEWCASTLE UNITED 2-0

La Premier League ha una nuova squadra al primo posto, anche se in coabitazione con il Liverpool impegnato domenica: è il Southampton di Ralph Hasenhüttl, che sconfigge il Newcastle con un secco 2-0 e raggiunge i Reds in testa alla classifica, a quota 16. Non c’è Danny Ings (e non ci sarà almeno per sei settimane a causa dei problemi al ginocchio) ma Che Adams non fa rimpiangere la sua assenza e firma il vantaggio dei Saints dopo appena 8 minuti, con un bel tiro al volo su assist preciso di Walcott. La partita prosegue poi con il dominio totale dei Saints, che sfiorano più volte il raddoppio ancora con un ispiratissimo Adams, ma devono aspettare il minuto 82 per chiudere definitivamente i conti: a segnare la rete della sicurezza è Stuart Armstrong, che approfitta di una dormita della difesa per scagliare alle spalle di Darlow il pallone che vale il raddoppio e la vetta del campionato inglese.

BRIGHTON-BURNLEY 0-0

Nessun gol all’Amex Stadium di Brighton, in una sfida tra due squadre nella parte bassa della classifica: i padroni di casa dominano per tutto l’arco del match, sfiorando il 60% di possesso palla e concedendo un solo tiro in porta agli avversari (tra l’altro finito contro la traversa al 5’), ma trovano sulla loro strada un Nick Pope insuperabile, capace nel primo tempo di negare la gioia della rete a Danny Welbeck e Adam Lallana e nella ripresa di fermare l’unica azione davvero pericolosa, una conclusione di Neal Maupay al 68’. Finale dai ritmi bassissimi, la partita finisce a reti bianche: il Brighton resta 16° a 6 punti mentre il Burnley, alla quarta partita di fila senza gol segnati, trova appena il secondo punto in sette partite.

STRASBURGO-OLYMPIQUE MARSIGLIA 0-1

Con la terza vittoria consecutiva in campionato, la Ligue 1 ritrova finalmente il miglior Olympique Marsiglia, anche se il match giocato in casa dello Strasburgo penultimo in graduatoria è più complicato di quanto dica il pronostico. Reduce da due sconfitte per 0-3 in Champions League, i marsigliesi ci mettono un po’ a carburare, e lo Strasburgo sembra guadagnare campo minuto dopo minuto. L’unica vera distrazione dei padroni di casa, però, costa carissimo: è il 72’ quando Payet crossa dalla sinistra, Benedetto fa sponda verso Sanson e quest’ultimo s’inventa una conclusione al volo che non lascia scampo a Kamara. L’assalto degli alsaziani nel finale è sterile e i tre punti vanno all’OM, che aggancia il Rennes al terzo posto a quota 18. Strasburgo sempre penultimo, con appena 6 punti in 10 partite.

