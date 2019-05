Cahill saluta il Chelsea, gaffe social di Morata

06/05/2019

Dalla Spagna Alvaro Morata forse non ha seguito molto la stagione del Chelsea. Soprattutto quella di Gary Cahill, utilizzato col contagocce da Maurizio Sarri e ormai alla fine della sua avventura con la maglia dei Blues. Convinto che Cahill si ritirasse dal calcio, dopo il giro d'onore dell'ex capitano del Chelsea davanti ai suoi tifosi a Stamford Bridge, l'attaccante spagnolo ha inviato infatti un messaggio a Gary sui social, facendogli i complimenti per una splendida carriera e ringraziandolo per l'onore di essere stato un suo compagno di squadra. Gaffe che subito è diventata virale, con tanto di replica di Marcos Alonso per chiarire la situazione. "Fratello, guarda che mica si ritira, eh", ha spiegato il terzino ex Fiorentina.