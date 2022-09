Cadice-Barcellona, tifoso ha un attacco di cuore: partita interrotta e poi ripresa

Momenti drammatici a Cadice: la gara di Liga tra i padroni di casa e il Barcellona è stata interrotta intorno al minuto 81' per un attacco di cuore a un tifoso nella tribuna dietro la porta del Cadice. Il portiere dei padroni di casa, Ledesma, ha lanciato un defibrillatore sugli spalti per far arrivare ai medici l'apparecchio il prima possibile. Tanta tensione sul volto dei giocatori - alcuni hanno pregato - e silenzio nello stadio, in attesa di aggiornamenti sul tifoso, che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Le squadre sono tornate negli spogliatoi per poi uscirne verso le 21, la partita è ripresa cinque minuti dopo ed è terminata 4-0 per i blaugrana.