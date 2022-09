Liga: Barcellona, poker a Cadice e vetta momentanea della classifica

SPAGNA

De Jong, Lewandowski, Ansu Fati e Dembele regalano la momentanea vetta della classifica a Xavi

Nella quinta giornata di Liga il Barcellona trova la vittoria sul campo del Cadice, 4-0 il risultato finale. Poche occasioni nel primo tempo. Il match si sblocca nella ripresa, al 55’ De Jong insacca in rete. Il raddoppio è di Lewandowski (65’), subentrato dalla panchina. Nel finale Ansu Fati e Dembele firmano il poker. All’81’ attimi di paura per un malore di un tifoso, grande gesto di Ledesma che lancia un defibrillatore sugli spalti.

CADICE - BARCELLONA 0-4

Quarta vittoria in cinque partite per il Barcellona. Finisce 4-0 la sfida tra i blaugrana e Il Cadice con un finale dove le due squadre hanno vissuto attimi di paura all’Estadio Nuevo Mirandilla. La gara è stata sospesa a lungo a causa di un malore accusato da un tifoso sugli spalti. In tutta la vicenda un ruolo fondamentale lo hanno avuto i medici del Cadice e Ledesma che ha preso un defibrillatore e lo ha passato immediatamente ai tifosi. Partita intensa, non spettacolare nel primo tempo ma comunque ricca di occasioni. Il Barça fa la partita, nonostante il costante possesso palla, riesce a confezionare un paio di tentativi con Raphina e Depay, con Ledesma che su quest’ultimo compie un vero e proprio miracolo. La sfida, allora, si sblocca ad inizio ripresa: al 55’, infatti, De Jong trova il vantaggio. L’olandese non sbaglia da distanza ravvicinata e infila in rete centralmente. Xavi inserisce Lewandowski che ripaga il proprio allenatore della fiducia poco dopo. Al 65’ l’attaccante polacco da due passi batte il portiere del Cadice. Barcellona avanti 2-0. All’82 la gara viene fermata a causa di un malore di un tifoso, dopo lunghi momenti di paura i giocatori ritornano in campo e a quattro minuti dal termine Ansu Fati segna la rete del 3-0. Al 92’ arriva anche il gol del 4-0 che porta la firma di Ousmane Dembele.