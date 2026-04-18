Marie-Louise Eta debutta in panchina nell'Union Berlino: giornata storica in Bundesliga

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Giornata storica in Bundesliga, dove ha fatto il suo debutto Marie-Louise Eta sulla panchina dell'Union Berlino nella sfida casalinga contro il Wolfsburg. È la prima allenatrice su una panchina di una prima squadra maschile nei top 5 campionati europei. Sfortunatamente il debutto è conciso con una sconfitta per 2-1, con l'Union Berlino che resta undicesimo in classifica a +6 sulla zona retrocessione.
Era 34enne era stata chiamata al posto di Steffen Baumgart, esonerato insieme ai suoi assistenti Danilo de Souza e Kevin McKenna dopo la sconfitta per 3-1 sul campo dell'Heidenheim, ultimo in classifica. Eta aveva già segnato un primato nel 2023 diventando la prima donna viceallenatrice in Bundesliga e nei principali cinque campionati europei. Nel 2024 aveva inoltre sostituito temporaneamente l'allenatore Nenad Bjelica nelle attività con i media durante un periodo di squalifica.