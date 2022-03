Bundesliga, Witsel lancia il Dortmund a tre minuti dalla fine

GERMANIA

Un guizzo del belga all’87’ basta al Borussia per espugnare il campo del Mainz 1-0 e avvicinare il Bayern Monaco, ora a +4

Un Borussia Dortmund non particolarmente esaltante trova il successo sul campo del Mainz e tiene aperta la lotta a due per la conquista della Bundesliga. Nella 25ª giornata del campionato tedesco, gli uomini di Rose passano 1-0 grazie al colpo al volo di Witsel all’87’, in una partita con poche occasioni vere e spazi minimi concessi da entrambe le difese. Haaland entra al 57’ e si rende pericoloso, poi il belga firma il gol del -4. Getty Images

Il Borussia Dortmund conquista a fatica la sfida con il Mainz, passando 1-0 con Witsel all’87’, e rilancia i sogni scudetto. I gialloneri sono chiamati a vincere per mettere pressione al Bayern Monaco, ma la Mewa Arena è un campo ostico. I padroni di casa si fanno vedere in qualche occasione con Stöger, a cui manca la precisione, mentre gli uomini di Rose cercano il guizzo con Thorgan Hazard, senza mai creare davvero pericoli. Il primo tempo scivola via con poche emozioni e tanti errori, da una parte e dall’altra.

In avvio di ripresa Stach spaventa il Borussia con un bel tiro di prima su schema da calcio d’angolo, ma la sua traiettoria sfiora solo il palo. Il Dortmund corre ai ripari e al 57’ inserisce Haaland, ancora a mezzo servizio dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori un mese e mezzo. Il norvegese chiama Zentner alla prima parata dell’incontro, con una girata un po’ sporca su un cross dalla sinistra. L’ingresso del bomber dà linfa agli ospiti, che iniziano a schiacciare gli avversari. La pressione aumenta con il passare dei minuti e dà i suoi frutti proprio nel finale: la punizione dalla trequarti di Reyna pesca sul secondo palo Witsel, che tocca al volo e infila Zentner per il gol dell’1-0 definitivo. Il Borussia Dortmund trova in extremis i tre punti che lo portano ad appena quattro lunghezze dal Bayern Monaco, in una Bundesliga all’improvviso di nuovo aperta.