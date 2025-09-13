Bundesliga: vittoria e testa della classifica per il Dortmund, avversario della Juve in Champions

UNION BERLINO-HOFFENHEIM 2-4

Gol ed emozioni anche nel match pomeridiano tra l'Union Berlino e l'Hoffenheim, vinto 4-2 dagli ospiti: sei punti per Kramaric e compagni. Sprecano subito i padroni di casa con Burke e Doekhi, mentre Fisnik Asllani manca la rete per gli ospiti. la gara si sblocca solo nel recupero, con lo scatto e l'uno-due dell'Hoffenheim: Kramaric segna il vantaggio su rigore al 46'pt, due minuti più tardi il bis di Asllani su azione da corner. Parte la ripresa e Ansah accorcia subito per l'Union (49'), ma Asllani ricaccia subito indietro i padroni di casa con la doppietta e un gol da vero centravanti. I berlinesi si regalano una speranza con Rothe (71'), ma è proprio quest'ultimo a spegnerla all'82': rosso e Union in dieci. Arriva poco dopo, su rigore, la rete del poker di Lemperle. L'Hoffenheim vince e sale a sei punti, Union ferma a quota tre.