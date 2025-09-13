Bundesliga: vittoria e testa della classifica per il Dortmund, avversario della Juve in Champions

I gialloneri superano in trasferta l'Heidenheim con super Guirassy
© Getty Images
Aspettando la risposta serale del Bayern Monaco, il Borussia Dortmund, avversario della Juve martedì in Champions League, si riprende la vetta della Bundesliga. I gialloneri, trascinati da Guirassy, sconfiggono 2-0 l'Heidenheim dopo una prestazione convincente e volano a quota 7 punti, gli stessi del Colonia, che ha pareggiato 3-3 sul campo del Wolfsburg. Vittoria pesante per il Lipsia, che batte il Mainz (1-0), mentre crolla lo Stoccarda: il Friburgo rimonta e vince 3-1.
HEIDENHEIM-BORUSSIA DORTMUND 0-2
Vittoria pesante del Borussia Dortmund, che sconfigge 2-0 l'Heidenheim e vola a 7 punti. I padroni di casa perdono subito Paqarada, poi la gara si complica al 21': fallaccio di Zivzivadze su Nmecha, rosso diretto ed Heidenheim in dieci. Ramaj salva su Guirassy, che riesce a rifarsi al 33': cross di Ryerson e testa del guineano, che sblocca la sfida. Dominano completamente i gialloneri, sfruttando l'uomo in più, e raddoppiano con Max Beier. Da qui in poi non arrivano altri gol e il Dortmund può controllare, portandosi a quota 7 punti: sfiorano il tris Chukwuemeka e il neoentrato Cole Campbell. Resta ultimo l'Heidenheim, con tre ko su tre.
MAINZ-RB LIPSIA 0-1
Seconda vittoria stagionale per il Rb Lipsia, che sale a quota sei punti e si rimette in carreggiata per le coppe. Romulo e Bakayoko sprecano subito due chances per gli ospiti, che vanno vicini alla rete anche con Seiwald: tiro esterno dell'austriaco. il Mainz prova a rispondere con Nordin, ma al 40' viene colpito: Bakayoko salta Mwene e apre le marcature, col gol decisivo. Il Lipsia perde Schlager e un po' di compattezza nella ripresa, con Nordin e Weiper che sfiorano il pareggio. Il Mainz lo meriterebbe, ma spreca con Bøving e Sieb. Vince dunque il Lipsia, che va vicinissimo al bis con Baumgartner e Diomandé: sei punti per gli ospiti. Il Mainz resta fermo a un solo punto.
FRIBURGO-STOCCARDA 3-1
Lo Stoccarda fa la partita per sessanta minuti, ma perde malamente contro il Friburgo: tre gol subiti negli ultimi dieci minuti e 3-1 dei padroni di casa. La gara vive un'iniziale fase di studio, per poi sbloccarsi con una prodezza: Demirovic insacca di tacco sul cross di Leweling. Nübel salva il tentativo di pari di Beste e Kübler, ma lo Stoccarda è spesso pericoloso con El Khannouss e compagni. I biancorossi sembrano poter difendere il vantaggio, invece affondano nel finale. Matanovic risveglia il Friburgo, trovando una doppietta: all'81' pareggia i conti sull'assist di Kübler, al 92' sigla il 3-1 su rigore. Nel mezzo, la rete di Scherhant che completa la rimonta. Vince il Friburgo, che ottiene i suoi primi tre punti e aggancia proprio lo Stoccarda e un gruppetto di club, nonostante un finale in dieci: espulso Manzambi al 98'.
WOLFSBURG-COLONIA 3-3
Un match folle consegna il pari al Colonia, che aggancia il Borussia Dortmund a quota 7 punti e frena i sogni di gloria del Wolfsburg: Lupi fermati sul 3-3. Spingono subito gli ospiti e passano con l'ex Waldschmidt (5'), per poi sfiorare il bis con Thielmann e Martel. Amoura e Arnold si costruiscono invece le chances per il pari, che arriva al 42': grande giocata dell'algerino ed è 1-1 al riposo, con Skov Olsen a sfiorare il vantaggio prima del duplice fischio. Nella ripresa il Wolfsburg si porta in vantaggio al 65' con Lovro Majer, poi succede di tutto nei sedici minuti di recupero, dovuti ai continui stop per i fumogeni e le intemperanze dei tifosi. Il Colonia pareggia al 91' con Johannesson, ma si distrae al 99' e subisce il potenziale gol-vittoria di Arnold per il Wolfsburg. Tutto finito? Macché, visto che al 104' Kaminski segna il definitivo pari e il 3-3. Colonia a quota 7 punti col Dortmund, Wolfsburg fermo a quota 5.
UNION BERLINO-HOFFENHEIM 2-4
Gol ed emozioni anche nel match pomeridiano tra l'Union Berlino e l'Hoffenheim, vinto 4-2 dagli ospiti: sei punti per Kramaric e compagni. Sprecano subito i padroni di casa con Burke e Doekhi, mentre Fisnik Asllani manca la rete per gli ospiti. la gara si sblocca solo nel recupero, con lo scatto e l'uno-due dell'Hoffenheim: Kramaric segna il vantaggio su rigore al 46'pt, due minuti più tardi il bis di Asllani su azione da corner. Parte la ripresa e Ansah accorcia subito per l'Union (49'), ma Asllani ricaccia subito indietro i padroni di casa con la doppietta e un gol da vero centravanti. I berlinesi si regalano una speranza con Rothe (71'), ma è proprio quest'ultimo a spegnerla all'82': rosso e Union in dieci. Arriva poco dopo, su rigore, la rete del poker di Lemperle. L'Hoffenheim vince e sale a sei punti, Union ferma a quota tre.
