Bundesliga: l'Union stende il Dortmund e resta in vetta, cinquina del Bayern

GERMANIA

La doppietta di Haberer vale il 2-0 sui gialloneri, 5-0 per Nagelsmann contro il Friburgo

© Getty Images In Bundesliga non si ferma la favola Union Berlino: nella decima giornata, la capolista batte 2-0 il Dortmund e resta prima in classifica a +4 sul Bayern, con il match che si decide grazie alla doppietta di Haberer (8' e 21'). La formazione di Nagelsmann, invece, travolge 5-0 il Friburgo all'Allianz Arena con le reti di Gnabry (13'), Choupo-Moting (33'), Sané (53'), Mané (56') e Sabitzer (80'). Il Colonia batte 3-2 l'Augsburg.

BAYERN-FRIBURGO 5-0

Il Bayern si prende il secondo posto a -4 dalla sorpresa Union Berlino travolgendo 5-0 il Friburgo, che scivola invece al terzo. All'Allianz Arena, i bavaresi passano già al 13': Gnabry si fionda sulla parata di Flekken sul tap-in di Sané e insacca. Al 33', è già 2-0: Choupo-Moting riceve in area da Sané e con un diagonale destro raddoppia. Al 53', i giochi sono già chiusi: Sané scambia con Choupo-Moting e con uno splendido sinistro dal limite trova l'angolino, pietrificando Flekken. Il Bayern dà spettacolo e tre minuti dopo ecco il poker: Gnabry serve Mané, lasciato tutto solo in area, e l'ex Liverpool trova il 4-0 con un morbido pallonetto. All'80', il tabellino si completa con la rete di Sabitzer, che si trova al posto giusto dopo un rimpallo appena dentro l'area generato da Lienhart. Il Bayern sale così a 19, a +1 sul Friburgo e a -4 dal primo posto.

UNION BERLINO-DORTMUND 2-0

Sorpresa a Berlino: l'Union batte 2-0 il Dortmund e resta in vetta alla classifica, ora a +4 sul Bayern. L'eroe di giornata è Janik Haberer: il 28enne segna le due reti che stendono i gialloneri nei primi 21 minuti. Il primo gol arriva all'8' ed è un disastro di Kobel, che scivola al momento di rinviare e regala il più facile dei tap-in per l'1-0 dei padroni di casa. Tutto di Haberer, invece, il raddoppio: splendido tiro dal limite su sponda di Siebatcheu. Nella ripresa, l'Union non si ferma e Kobel deve salvare su Baumgartl. Il Dortmund, invece, è tutto nelle due conclusioni di Moukoko, entrambe disinnescate da Ronnow: troppo poco per riaprire il match. L'Union Berlino conferma il suo primo posto, mentre il Dortmund scivola a -7 dalla vetta e resta a quota 16 insieme a Mönchengladbach e Colonia.

COLONIA-AUGSBURG 3-2

Il Colonia vince 3-2 contro l'Augsburg e si inserisce tra le squadre in lotta per l'Europa. Il successo arriva in rimonta, visto che gli ospiti passano al 14' con Niederlechner e quattro minuti dopo si vedono annullare il possibile 0-2. Il protagonista per i padroni di casa è Tigges: al 47' firma l'1-1 e all'81' il 3-2. Nel mezzo, il momentaneo 2-1 di Huseinbasic e il pareggio, per gli uomini di Maassen, di Caligiuri (68'). Colonia a 16 punti con Dortmund e Mönchengladbach, l'Ausgburg crolla dopo tre vittorie e un pareggio.