Bundesliga: Union-Bayer termina in pareggio, bene Friburgo e Lipsia

GERMANIA

Le Aspirine, avversarie della Roma in semifinale di Europa League, fanno 0-0 contro la squadra di Berlino

© Getty Images Nella 30a giornata di Bundesliga finisce in parità la sfida tra Union Berlino e Bayer Leverkusen. Possesso palla continuo per le Aspirine (prossime avversarie della Roma in Europa League), che però non riescono a sfondare. Vittorie di misura per Friburgo e Lipsia, che superano 1-0 rispettivamente il Colonia e l’Hoffenheim. Colpo dello Stoccarda, 2-1 sul Borussia Mönchengladbach. Termina 1-1 invece Eintracht Francoforte-Augbsurg.

UNION BERLINO – BAYER LEVERKUSEN 0-0

Termina 0-0 la sfida tra Union Berlino e Bayer Leverkusen. Nella prima frazione di gioco le Aspirine mantengono a lungo il possesso del pallone, andando oltre il 60%. I padroni di casa sono ordinati in difesa, concedendo pochi spazi agli esterni rapidi della squadra di Xabi Alonso. Poco prima del duplice fischio gli undici di Fischer provano a stappare la partita, senza però trovare la via del gol: si rientra negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa la formazione di casa si riassesta e prova a fare la partita, che però resta su ritmi non elevatissimi e con poche occasioni da rete. Nel finale altro assalto degli ospiti, che sfiorano il gol partita con la conclusione di Azmoun. Finisce 0-0, con l’Union Berlino che fallisce il tentativo di avvicinarsi a Bayern e Dortmund. Il Bayer Leverkusen sale a 48 punti in classifica, al sesto posto.

COLONIA – FRIBURGO 0-1

Successo per il Friburgo, corsaro a Colonia per 1-0. Nella prima frazione di gioco le due squadre si studiano parecchio, con le occasioni che latitano e il tabellino resta invariato. A inizio ripresa gli ospiti iniziano a far valere la differenza dei valori in campo, spingendo tanto alla ricerca del gol del vantaggio: al 54’ gli undici di Streich la sbloccano, con la rete di Doan, su assist di Lucas Holer. La formazione di Baumgart non ci sta, e comincia l’assedio alla ricerca della rete del pari. Le occasioni per i padroni di casa sono tante, ma alla fine dei novanta minuti i bianconeri riescono a spuntarla. Vince 1-0 il Friburgo, e aggancia proprio l’Union Berlino al terzo posto della classifica, a 56 punti. Il Colonia resta fermo, a quota 35.

RB LIPSIA – HOFFENHEIM 1-0

Trionfa di misura anche il Lipsia, 1-0 sull’Hoffenheim. I primi quarantacinque minuti sono tutti appannaggio dei padroni di casa, che mettono in campo tanta qualità e più intensità rispetto agli avversari. Il gol partita arriva al minuto ventotto, quando Forsberg inventa per Christopher Nkunku, che fa 1-0. I Bullen sfiorano il raddoppio prima della fine del primo tempo, che si conclude con gli uomini Red Bull in vantaggio. Nella ripresa i ritmi calano parecchio, con gli undici di Marco Rose che gestiscono senza troppi problemi la rete che vale i tre punti. Nel finale gli ospiti cercano sterilmente la rete del pareggio, che di fatto non arriva. Successo dunque per il Lipsia, che sale a quota 54 punti e infiamma la corsa Champions. Resta fermo a 29 l’Hoffenheim, a una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione.

EINTRACHT FRANCOFORTE – AUGSBURG 1-1

Finisce in pareggio la sfida tra Eintracht Francoforte e Friburgo, al Deutsche Bank Park è 1-1. Ottima partenza dei padroni di casa, che al netto di alcuni contropiedi avversari, riescono a gestire il possesso del pallone e le redini della partita. Al 25’ arriva il gol che stappa la gara, con il tocco sfortunato nella propria porta di Rexhbecaj, sull’offensiva di Buta. Reazione immediata degli ospiti, che spingono immediatamente alla ricerca del pari. Dopo i primi quarantacinque minuti la squadra di Glasner è avanti, ma nella ripresa è tutt’altro Augsburg: gli undici di Maassen prendono coraggio, e trovano la rete del pareggio al 58’, con Demirovic. Nel finale assalto dell’Eintracht per cercare il gol della vittoria, ma la difesa avversaria regge e porta a casa il punto. Finisce 1-1, l’Eintracht Francoforte sale a 43 punti, 12 in più rispetto a quelli totalizzati fin qui dall’Augsburg.

STOCCARDA – BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2-1

Colpo dello Stoccarda, che piega 2-1 il Borussia Mönchengladbach. Partenza strepitosa dei padroni di casa, che con estremo coraggio provano a tenere le redini della gara. Al 22’ arriva il gol che stappa la partita, siglato da Guirassy, su assist di Anton. Il Gladbach fatica ad entrare in partita, riuscendo a creare qualcosa solamente nel finale della prima frazione di gioco. Al termine dei primi quarantacinque minuti gli undici di Hoeness sono avanti 1-0. In avvio di ripresa è monologo degli ospiti, che spingono tanto alla ricerca del pari. Il gol dell’1-1 arriva al minuto settantotto, con il rigore trasformato da Weigl. Nel miglior momento della squadra di Farke, ecco che arriva il nuovo vantaggio dei padroni di casa: fallo da ultimo uomo di Itakura (con annessa espulsione) che causa un calcio di rigore: dal dischetto Tanguy Coulibaly non sbaglia, e regala il gol vittoria allo Stoccarda all’83’. I padroni di casa trionfano dunque 2-1 e salgono a 28 punti in classifica, in piena lotta per la salvezza. Resta fermo a 36 il Borussia Mönchengladbach.

