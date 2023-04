Bundesliga: Tuchel inizia col botto, il Bayern travolge il Dortmund e torna in vetta

GERMANIA

I bavaresi stendono il Borussia 4-2 e ritornano al primo posto. Tonfo del Lipsia, bene Union Berlino e Leverkusen

© Getty Images Buona, anzi, buonissima la prima per Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco. Nella 26a giornata di Bundesliga, i bavaresi spazzano via il Borussia Dortmund per 4-2. Cade rovinosamente il Lipsia, sconfitto in casa per 3-0 dal Mainz. Con lo stesso risultato vincono anche l’Union Berlino (in casa contro lo Stoccarda) e il Bayer Leverkusen (in casa dello Schalke 04). Rallenta il Friburgo, 1-1 con l’Herta Berlino. Wolfsburg-Augsburg finisce 2-2.

BAYERN MONACO – BORUSSIA DORTMUND 4-2

Inizia con il botto l’avventura di Thomas Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco, che stende il Borussia Dortmund 4-2. Inizio straripante dei bavaresi, che passano in vantaggio al 13’: il lancio lungo di Upamecano viene completamente lisciato dal portiere del BVB, Kobel, con il pallone che si insacca lentamente in rete. La squadra di Tuchel prende fiducia, e cinque minuti più tardi arriva il raddoppio: angolo di Kimmich, colpo di testa di de Ligt e tap-in vincente dell’eterno Muller, che fa 2-0. Il tedesco sigla la sua doppietta personale al 23’, con un altro tap-in vincente: Sané calcia da fuori, Kobel respinge (non perfetto nemmeno qui) e Muller ringrazia. Il primo tempo è un totale assolo del Bayern, poco prima della mezzora ci prova anche Pavard. Soltanto Reus tenta di accendere i gialloneri poco prima del duplice fischio, ma si rientra negli spogliatoi sul 3-0. Nella ripresa le cose non cambiano: il Bayern trova il 4-0 con Coman al 50’, su filtrante illuminante di Sané. Il Borussia è completamente assente, con i padroni di casa che spaventano la difesa di Terzic ad ogni offensiva. Il primo squillo per il BVB arriva al 72’ con Emre Can che trasforma dagli undici metri il calcio di rigore guadagnato da Bellingham. Al 90’ c’è spazio anche per il gol del 4-2 di Malen, che rende meno pesante il passivo per i gialloneri. Vince e convince il Bayern, che sale a 55 punti e si riprende la vetta della Bundesliga, a +2 proprio sul Borussia Dortmund.

UNION BERLINO – STOCCARDA 3-0

Vince l’Union Berlino, che piega 3-0 in casa lo Stoccarda. Nel primo tempo i ritmi non sono altissimi, con i padroni di casa che faticano ad entrare in partita. Gli ospiti creano di più e sfiorano più volte il vantaggio, ma al rientro negli spogliatoi il risultato è fermo sullo 0-0. A inizio ripresa l’Union inizia ad aumentare i giri del motore, e al 51’ stappa la partita: Rousillon serve perfettamente Sheraldo Becker, che fa 1-0. Reazione immediata degli uomini di Labbadia, che però dopo poco meno di un quarto d’ora subiscono un uno-due micidiale: al 65’ arriva il 2-0 di Behrens, e tre minuti più tardi l’autogol di Haraguchi che di fatto chiude il match, per il 3-0 finale. L’Union Berlino sale a 51 punti, rimane fanalino di coda lo Stoccarda, sempre a quota 20.

FRIBURGO – HERTHA BERLINO 1-1

Rallenta il Friburgo, fermato in casa 1-1 dall’Hertha Berlino. Gli ospiti partono bene, cercando con coraggio di fare il ritmo partita. Le occasioni però sono poche, solamente alcune conclusioni da fuori area che non impensieriscono Flekken. Nella seconda metà di primo tempo la squadra di Streich inizia a prendere le misure, strappando le redini della gara agli avversari. Al duplice fischio il tabellino recita ancora 0-0. A inizio ripresa i padroni di casa passano in vantaggio, con il solito Grifo che stappa la partita al 52’ su assist di Gunter. L’Hertha non si lascia intramortire, e al 77’ riesce a riacciuffare i padroni di casa, grazie alla rete del subentrato Ngankam. Finisce 1-1, il Friburgo tocca quota 47 punti, al quarto posto. Punto prezioso per l’Hertha Berlino, che sale a 22, in piena lotta salvezza.

RB LIPSIA – MAINZ 0-3

Tonfo del Lipsia, travolto 3-0 in casa dal Mainz. Gli ospiti partono fortissimo e dopo nove minuti sono già sull’1-0, grazie alla conclusione di Ingvartsen. I Bullen tentano subito di rimettere in piedi la gara, ma il primo tempo è piuttosto equilibrato: dopo i primi quarantacinque minuti il Mainz è avanti 1-0. L’equilibrio tattico continua anche a inizio ripresa, ma a cambiare il tabellino è ancora una volta il Mainz: al 57’ è Ajorque a siglare il 2-0 ospite, con un destro a incrociare che batte Blaswich. Dieci minuti più tardi arriva anche il 3-0, segnato da Kohr. Nei minuti finali la squadra di Rose cerca di rendere il passivo meno pesante, senza riuscirci. Finisce 3-0, con il Mainz che sale a 40 punti in classifica, cinque in meno rispetto al Lipsia.

SCHALKE 04 – BAYER LEVERKUSEN 0-3

Un netto 3-0 anche per il Bayer Leverkusen, che stende lo Schalke 04. I padroni di casa iniziano bene, con un paio di fiammate interessanti, ma non riescono a scalfire Hradecky. Gli ospiti entrano in ritmo dopo il primo quarto d’ora, prendendo in mano il pallino del gioco. Alla fine del primo tempo le reti sono bianche, ma il vantaggio delle Aspirine non tarda ad arrivare: al 50’ è la solita corsia di destra del Leverkusen ad accendersi, con Diaby che mette in porta Frimpong per l’1-0. Undici minuti dopo arriva anche il 2-0, firmato da Wirtz. La squadra di Reis prova nei minuti rimanenti ad accorciare le distanze, ma nel finale arriva anche il 3-0, con Diaby che realizza il suo secondo assist della gara, finalizzato da Azmoun al 91’. Vince il Bayer Leverkusen 3-0, salendo a 40 punti in classifica. Resta penultimo lo Schalke 04, a 21 punti.

WOLFSBURG – AUGSBURG 2-2

Pareggio in extremis per il Wolfsburg, che riprende l’Augsburg in casa per 2-2. Avvio drammatico per i padroni di casa, che dopo due minuti sono già sotto nel punteggio, a causa dell’autogol di Arnold. Il capitano del Wolfsburg può redimersi al 21’ su calcio di rigore, ma il suo tiro dagli undici metri termina fuori. Gli ospiti approfittano del momento di difficoltà dei Lupi, e al 32’ raddoppiano il vantaggio, con Engels che innesca Berisha, che fa 2-0. All’uscita dagli spogliatoi la squadra di Kovac aumenta pressione ed intensità, cercando con insistenza di accorciare le distanze. La rete della speranza arriva al minuto 83: è ancora una volta Arnold in vetrina, questa volta positivamente, servendo l’assist per il 2-1 di Waldschmidt. Il finale è incandescente, e al 96’ i padroni di casa riescono a strappare il pareggio, con la rete siglata da Nmecha. Finisce 2-2, un punto per parte (39 il Wolfsburg, dieci in più rispetto all’Augsburg).