Bundesliga, stampa tedesca: alla ripresa giocatori in campo con le mascherine

I giocatori della Bundesliga potrebbero dover indossare le mascherine alla ripresa del campionato a porte chiuse, ipotizzata per il 9 maggio, per proteggersi dai rischi di contagio del coronavirus. Lo riferisce 'Der Spiegel', che avrebbe preso visione del documento del Ministero del Lavoro della Germania in materia di sicurezza . La mascherina dovrebbe essere fatta in modo "da non scivolare dal viso in caso di scatti veloci, colpi di testa e contrasti di gioco".