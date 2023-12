Bundesliga: riscatto Lipsia, Stoccarda a -4 dalla vetta

GERMANIA

I sassoni tornano quarti grazie ad Openda e Poulsen, mentre gli uomini di Hoeness superano il Werder 2-0

© Getty Images Il rinvio per neve di Bayern Monaco-Union Berlino non ferma la 13a giornata di Bundesliga, che vede il Lipsia tornare al successo grazie al 2-1 sull’Heidenhein (firmato da Openda e Poulsen), con tanto di temporaneo ritorno al quarto posto. Vincono anche Gladbach (2-1 all’Hoffenheim firmato Plea e Ngoumou) e Bochum (3-1 al Wolfsburg). Lo Stoccarda batte 2-0 il Werder Brema e sale a -4 dal Leverkusen capolista: in gol Undav e Guirassy.

LIPSIA-HEIDENHEIM 2-1

Gioisce il Lipsia, che riprende il suo cammino dopo i due ko consecutivi contro Wolfsburg e Manchester City. Dopo svariate occasioni è il solito Loïs Openda a portare avanti i padroni di casa alla mezz'ora su calcio di rigore. Il raddoppio arriva nel finale di primo tempo ed è firmato dall'altro attaccante, ossia il danese Poulsen, che da pochi passi tramuta in rete l'assist di Raum. Nemmeno il tempo di esultare che al secondo minuto di recupero è Gimber ad accorciare le distanze sugli sviluppi di un corner. Nel secondo tempo prosegue il pressing degli uomini di Rose, che sfiorano ripetutamente il tris senza però riuscire a modificare il punteggio, con Schöppner che su un altro angolo per poco non trova il pareggio a 15’ dal termine. Lipsia che sale così temporaneamente al quarto posto a quota 26 punti, mentre l’Heidenheim testa a quota undici.

M’GLADBACH-HOFFENHEIM 2-1

Vittoria importante per i padroni di casa, che si portano a sedici punti e si staccano dalla zona calda della classifica, avvicinandosi al treno europeo. Stach ha due occasioni per portare avanti l’Hoffenheim nel primo tempo, ma Nicolas gli nega il gol. Nel secondo tempo passa invece il Gladbach, con Plea che al 58’ è glaciale dal dischetto. La risposta avversaria non si fa attendere e dopo pochi secondi ci pensa Weghorst a pareggiare con un colpo di testa. Ancora l'olandese sfiora la doppietta a 10’ dalla fine ma poco dopo è Ngoumou a siglare il gol vittoria per il Borussia, trasformando col destro l'assist di Netz e portando i suoi a sedici lunghezze, quattro in meno degli ospiti.

BOCHUM-WOLFSBURG 3-1

Continua l'ottimo momento del Bochum (imbattuto da fine ottobre): è tris alla formazione allenata da Niko Kovac, che resta a quota sedici in Bundes e viene avvicinata a meno tre proprio dagli sfidanti odierni. Il match viene sbloccato dopo 19’ dal mancino di Osterage, con Asano e Losilla (palo su punizione) che sfiorano il raddoppio che arriva al 39’ con la rete di testa di Bernardo su sviluppi di un calcio d'angolo. L'ex Bologna Svanberg riapre i conti nel recupero con una conclusione dal limite, ma i tentativi di Wind e Gerhardt non bastano nel secondo parziale agli ospiti per pareggiare. Anzi, ci pensa Antwi-Adjei a chiudere i conti nel finale e fissare il 3-1 definitivo.

STOCCARDA-WERDER BREMA 2-0

Terzo posto in classifica consolidato e ritorno a -4 dalla vetta e -2 dal secondo posto per lo Stoccarda, che supera il Werder Brema e lo lascia a quota undici punti. Hoeness si affida all'asse Undav-Guirassy e i padroni di casa creano una notevole mole di occasioni già nel primo tempo, con il tedesco che dopo la grande palla gol sprecata da Mbumba in avvio riesce ad andare in rete al 17’. Gli avversari non riescono a produrre grandi chances da rete e la partita viene chiusa ad un quarto d'ora dalla fine da Guirassy, che non sbaglia dagli undici metri e lancia i suoi a 30 punti.