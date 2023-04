Bundesliga: rallentano Bayern e Borussia Dortmund, bene il Lipsia

GERMANIA

I bavaresi fanno 1-1 contro l’Hoffenheim in casa, i gialloneri non ne approfittano pareggiando 3-3 a Stoccarda

© Getty Images Rallentano in coppia il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund nel ventottesimo turno di Bundesliga. I bavaresi fanno 1-1 in casa contro l’Hoffenheim: al vantaggio di Pavard (17’) risponde Kramaric su punizione (71’). Pari anche per il Bvb, pirotecnico 3-3 in extremis contro uno Stoccarda in dieci uomini. Bene il Lipsia, vittorioso 3-2 in casa contro l’Augsburg grazie ad un super Werner (due gol e un assist). Colonia-Mainz 1-1.

BAYERN MONACO-HOFFENHEIM 1-1

Frena il Bayern Monaco di Tuchel, fermato 1-1 in casa dall' Hoffenheim. Una prima frazione di gioco completamente appannaggio dei bavaresi, che passano anche in vantaggio al 17’: conclusione di Coman da fuori, raccolta e corretta in rete da Pavard, sempre più difensore-goleador nelle ultime giornate. Gli ospiti non reagiscono, limitandosi a rallentare il ritmo per provare a contenere maggiormente gli undici di Tuchel. Al duplice fischio il risultato è di 1-0. Nella ripresa la squadra di Matarazzo trova più coraggio, alla ricerca dell’occasione giusta per pareggiare: al 71’ ecco l’1-1, con la punizione precisa di Kramaric che bacia il palo e beffa Sommer. Pochi istanti dopo il Bayern torna avanti, sempre con Pavard, ma la rete del francese viene annullata. I padroni di casa tentano in tutti i modi di portare a casa i tre punti, ma la partita finisce 1-1. Il Bayern sale a 59 punti, sempre al comando e a +2 sul Borussia. Buonissimo punto per l’Hoffenheim, che sale a quota 29.

STOCCARDA-BORUSSIA DORTMUND 3-3

Pazzo 3-3 tra Stoccarda e Borussia Dortmund, con due gol in pieno recupero. I padroni di casa iniziano con coraggio, ma nel giro di pochi minuti i gialloneri iniziano a prendere le misure e cominciano a fare possesso palla. Al 26’ il BVB la sblocca: azione inisistita di Malen sulla destra, che mette dentro un pallone forte e teso. Haller non deve fare altro che anticipare il difensore e insaccare, per l’1-0. Sette minuti più tardi l’olandese passa da assistman a marcatore: sugli sviluppi di un corner Malen riceve al limite dell’area, controlla e fa partire un destro forte che batte Bredlow. Verso il finale di primo lo Stoccarda resta in dieci uomini, per via della doppia ammonizione di Mavropanos. Nella ripresa gli undici di Hoeness sono più compatti e ordinati, e paradossalmente riescono a gestire meglio il possesso. Al 78’ arriva l’inaspettato gol della speranza, con il neoentrato Coulibaly che fa 2-1. All’84’ la rimonta è completa: Vagnoman controlla una palla vagante in area, dopo un corner, e batte Kobel per il 2-2. Quando tutto sembra ormai perduto ci pensa Reyna a riportare in avanti il BVB, al 92’, ma proprio mentre i gialloneri provano a far scorrere gli ultimi secondi di recupero arriva la rete del 3-3 di Silas, che al 97’ spegne le speranze di Terzic. Il Borussia Dortmund resta a -2 dal Bayern Monaco, a 57 punti, mentre lo Stoccarda sale al sedicesimo posto, a quota 24.

RB LIPSIA-AUGSBURG 3-2

Vince invece il Lipsia, 3-2 in casa contro l’Augsburg. Partenza complicata per i Bullen, che dopo solo 5 minuti sono sotto 1-0, con la rete di Maier (su assist di Iago) che porta in vantaggio gli ospiti. Il vantaggio ospite non spaventa i padroni di casa, che dopo cinque minuti dà il via alla rimonta: al 10’ è Kampl a riportare la partita in equilibrio, su assist di Werner. Il tedesco ex Chelsea sale poi in cattedra attorno alla mezzora, con una doppietta che indirizza ampiamente la gara: al 32’ riceve il cross di Henrichs e insacca il 2-1 con un piattone preciso, e dopo tre minuti segna anche il 3-1, con Kampl che restituisce il favore del primo gol, regalando l’assist decisivo. Dopo i primi quarantacinque minuti il Lipsia è in pieno controllo del match, ma nella ripresa le cose cambiano. L’ingresso di Vargas tra le file dell’Augsburg riaccende il match, ed è proprio lo svizzero ad accorciare le distanze all’82’. Nel finale gli ospiti tentano il tutto per tutto, ma la gara termina 3-2. Il Lipsia sale a 51 punti, mentre l’Augsburg tocca quota 29, al quattordicesimo posto.

COLONIA-MAINZ 1-1

Termina 1-1 la sfida tra Colonia e Mainz. Partenza migliore per gli ospiti, che tengono bene il campo e gestiscono il possesso palla, senza accelerare troppo. Al 17’ arriva il gol del Mainz che stappa la partita, grazie al solito Ajorque su assist di Widmer. Gli undici di Svensson continuano a spingere fino al duplice fischio, ma al termine del primo tempo il risultato è di 1-0. Nella ripresa è tutt’altro Colonia: i padroni di casa mettono in campo più intensità, pareggiando i conti al 51’ con Ljubicic. Le energie degli uomini di Baumgart però si esauriscono velocemente, e nel finale sono nuovamente gli ospiti a sfiorare il gol partita. Finisce 1-1, con il Mainz che tocca quota 42 punti, a ridosso della zona europea. Dieci punti in meno per il Colonia, che sale a 32.