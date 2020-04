Bundesliga pronta a partire il 9 maggio a porte chiuse

GERMANIA

La Bundesliga è ormai pronta per ripartire. Manca solo l'ok del Governo per ufficializzare il ritorno del campionato per il 9 maggio. E' quanto è emerso dalla riunione straordinaria con i 16 club professionistici. "Non è stato ancora deciso in quale giorno riprendere, il primo fine settimana di maggio non è realistico ma saremo pronti il 9 - ha dichiarato il capo della DFL, Christian Seifert -. La data di una ripresa va decisa dalla politica".

"Sarebbe presuntuoso nominare una data fissa. Perché non possiamo, perché non abbiamo la competenza, perché non è il nostro lavoro. Non dipende da noi". Secondo Seifert, le partite a porte chiuse sarebbero l'unica possibilità per salvare la Bundesliga: "La stagione dovrebbe concludersi il 30 giugno, ma possibile che possa durare fino a luglio".

Come prevedibile, il calcio tedesco sarà il primo in Europa a ripartire dopo lo stop necessario per la scoppio della pandemia di coronavirus. Le squadre tedesche, con tutte le precauzioni del caso, hanno ripreso ad allenarsi tra fine marzo (è il caso del Wolfsburg) e gli inizi di aprile. Manca solo il sì del Governo, che appare solo una formalità, anche perché gli ospedali tedeschi riescono a gestire l'emergenza e non si registrano tutti quei morti come in paesi come Italia, Spagna, Francia e Regno Unito.