Bundesliga: poker e terzo posto per il Lipsia, Schick segna ancora

BUNDESLIGA

Il 29esimo turno di Bundesliga si chiude con il 4-2 del Lipsia sul campo del Colonia. La squadra di Nagelsmann va subito sotto per il gol di Cordoba, poi alza i ritmi e rimonta con un colpo di testa di Schick (al nono centro stagionale), un cucchiaio di Nkunku e un destro di Werner a inizio ripresa. Modeste accorcia le distanze, Dani Olmo le ristabilisce. Il Lipsia torna dunque terzo, scavalcando Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach.

Colonia-Lipsia è la prima partita di Bundesliga giocata a giugno dal 1995. Julian Nagelsmann, allenatore del team della Red Bull, aveva solo otto anni, ma ora non è in vena di ricordi. Fosse per lui, si può giocare anche a luglio, basta che arrivino i tre punti, anche perché Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen hanno ripreso a marciare e il Lipsia deve tenere il ritmo, altrimenti la Champions League diventa più lontana.

Chi segna per primo è però il Colonia, che è bello tranquillo a metà classifica. Dopo appena sette minuti Rexhbecaj sorprende Upamecano e scaglia un sinistro che Gulacsi devia sul palo, ma il portiere del Lipsia non può nulla sulla respinta potente di Cordoba, che pochi minuti dopo esce per infortunio. Il Lipsia, già pericoloso con Werner sullo 0-0, replica subito e trova il pari con un colpo di testa di Schick (20'). I numeri del ceco cominciano a tornare: 18 partite e nove reti, e pensare che la sua stagione è partita a fine novembre per i problemi alla caviglia. L'ex Roma potrebbe pure raddoppiare ma viene fermato nei pressi della linea di porta dopo l'ennesimo affondo di Angelino, che a sinistra fa quel che vuole. Poco male per Nagelsmann, che era già passato in vantaggio al 38' grazie a un cucchiaio di Nkunku, ben lanciato da Laimer.

A inizio ripresa il Lipsia cala il tris sin troppo facilmente. Punizione bloccata da Gulacsi, il portiere rinvia per Werner, che si invola tutto solo verso il 3-1 (50') con cui fa 25 in campionato. Apprezzabile il lancio dell'ungherese, ma un gol del genere si fatica a digerirlo anche a calcetto con gli amici. Cinque minuti più tardi il Colonia torna a -1 con un bel destro a giro di Modeste, ma per un'altra topica difensiva Dani Olmo viene lasciato liberissimo di calciare sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e così al 57' il poker è servito. Per lo spagnolo arrivato dalla Dinamo Zagabria (poi molto vicino alla doppietta) il primo gol in Bundesliga salva una gara altrimenti anonima, ma a Nagelsmann servono anche i suoi spunti per mantenere il terzo posto e magari fare un pensierino alla seconda piazza del Borussia Dortmund, distante solo due lunghezze. Il “baby-mister” si può dunque accontentare, nonostante Werner, Schick e Sabitzer falliscano quattro occasioni per la “manita” e Modeste si divori il 3-4 a pochi minuti dal 90': Bayer e 'Gladbach tornano a -2 nella corsa all'Europa che conta. Inoltre, mancano cinque giornate e il calendario (Dortmund alla penultima a parte) gli strizza decisamente l'occhio.