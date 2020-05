Bundesliga: doppietta di Thuram, Moenchengladbach terzo con il Bayer

GERMANIA

Nel 29esimo turno di Bundesliga il Borussia Moenchengladbach batte 4-1 l'Union Berlino ed è terzo con il Bayer Leverkusen, scavalcando il Lipsia (che ha una gara in meno). Al Borussia-Park doppio vantaggio dei padroni di casa con Neuhaus e Thuram: il figlio d'arte si inginocchia nel ricordo di George Floyd, l'afroamericano morto il 25 maggio a Minneapolis. L'Union accorcia con Andersson ma Thuram e Plea chiudono i discorsi nella ripresa. Borussia Monchengladbach, la festa dei giocatori con i... cartonati















BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-UNION BERLINO 4-1

Marcus Thuram vuole segnare per esprimere solidarietà e fare un gesto tanto semplice quanto incisivo. Ancora più del solito, vede solo la porta. Ci mette quasi un tempo, ma il gol arriva. E dopo i complimenti dei compagni, il figlio di Lilian si inginocchia per ricordare George Floyd, l'afroamericano ucciso lo scorso 25 maggio dopo essere stato bloccato a terra da un poliziotto a Minneapolis. Il gol è quello del 2-0, cortesia anche di una delle tante dormite difensive dell'Union Berlino. Che in pratica si dimentica di mettere piede al Borussia-Park. E così arriva una vittoria importante per il Mönchengladbach, che torna in zona-Champions. Troppo lenta la difesa berlinese, costantemente in difficoltà contro la rapidità del trio Thuram-Plea-Herrmann (325 presenze con il Borussia per quest'ultimo, superato Ewald Lienen al decimo posto all-time). Il primo pericolo lo porta Neuhaus con un pallonetto da centrocampo chiuso affannosamente in corner da Gikiewicz. A 17' il centrocampista, obiettivo di mercato del Milan nella scorsa estate, si vendica beffando il portiere con un sinistro debole ma preciso. L'Union si fa vedere solo intorno alla mezz'ora, tuttavia Andersson e Friedrich non riescono a concludere degnamente. Subotic con un grande intervento toglie il raddoppio dai piedi di Herrmann, ma è proprio lui a sbagliare posizionamento nel 2-0, lasciando solo Thuram, che di testa appoggia in rete su assist di Plea.

L'asse tra i due funziona anche al 59' per il terzo gol: la difesa ospite lascia ancora a desiderare in fase di marcatura. Peccato per l'Union, che in apertura di ripresa (50') era anche riuscito ad accorciare le distanze grazie a un colpo di testa di Andersson. Ma è stata l'unica fiammata degli ospiti, a rischio su una punizione di poco alta di Bensebaini e un tentativo di Herrmann, prima che le belle statuine della difesa agevolino il tris di Thuram e il poker di Plea (81'). Nel finale, applausi per Doucouré, che sembra essersi messo alle spalle anni di infortuni e tormenti. In classifica, il 'Gladbach e il Bayer sono appaiati a quota 56, a +1 sul Lipsia quinto. L'Union resta a 31, con quattro punti di vantaggio sul Fortuna Düsseldorf terz'ultimo.