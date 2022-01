Bundesliga: poker del Bayern, di nuovo a +6 sul Dortmund

GERMANIA

Tolisso, Muller, Sané e Gnabry stendono in trasferta l’Hertha Berlino. Ok il Lipsia

Nell’ultima partita della 20esima giornata di Bundesliga il Bayern Monaco ritrova il +6 sul Borussia Dortmund secondo e va alla sosta dei campionati sempre più da capolista. Decisivi i gol di Tolisso (25’), Muller (45’) e Sané (75’) e Gnabry (79’) nel 4-1 sul campo dell’Hertha Berlino, incapace di reagire al dominio bavarese. Nell’altra partita odierna, arriva il successo casalingo del Lipsia sul Wolfsburg: 2-0 firmato da Orban e Gvardiol.

HERTHA BERLINO-BAYERN MONACO 1-4

Tornano nuovamente a essere 6 i punti di vantaggio del Bayern Monaco capolista nei confronti del Borussia Dortmund, suo diretto inseguitore: 4-1 a Berlino contro l’Hertha. Il filtrante alto di Muller per Tolisso consente a quest’ultimo di infilarsi tra i difensori centrali avversari e scaricare in rete al volo; tuttavia il mediano era partito leggermente in fuorigioco e il Var gli annulla la rete. Gol del centrocampista francese che viene convalidato invece al 25’: dopo due precedenti parate di Schwolow su Coman e Lewandowski, Tolisso anticipa Dardai e la gira di testa in rete fulminando il portiere avversario. Il cross era opera di Coman. Lewandowski, partito forse appena oltre la linea dei difensori va quasi in spaccata va al tiro sul suggerimento di Gnabry, ma Schwolow in tuffo riesce a deviare in angolo. Quando il primo tempo sembrava destinato a finire senza ulteriori emozioni, ecco che i bavaresi mettono in ghiaccio il match. Kimmich su punizione scodella in area, la difesa di casa è tutta ferma e Muller può appoggiare in rete. Ripresa di pura gestione per i pluricampioni di Germania. Sanè aggredisce la palla su Schwolow e scarica a porta vuota il tris al 75’. Poker finale firmato da Gnabry al 79’ e, nonostante il gol della bandiera capitolino di Ekkelenkamp, il risultato è ampiamente assicurato a favore degli uomini di Nagelsmann, che volano in vetta.

LIPSIA-WOLFSBURG 2-0

Rivede la zona Europa il Lipsia, che riesce a piegare in casa 2-0 il Wolfsburg sempre in una zona di classifica troppo vicina a quella della retrocessione. La terza vittoria consecutiva in Bundesliga per gli uomini di Domenico Tedesco si concretizza nel finale: prima il colpo di testa ravvicinato di Orban sblocca il risultato al 76’, poi Gvardiol chiude i conti a 4’ dalla fine dopo l’assist di Mukiele. I Lupi non riescono a ritrovare il successo dallo scorso 6 novembre: dieci turni di campionato fa.