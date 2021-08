Bundesliga: passo falso del Dortmund, il Wolfsburg sorprende l’Hertha Berlino

GERMANIA

Il Borussia perde a sorpresa 2-1 a Friburgo, la squadra della capitale si fa rimontare nel finale

Sconfitta del Borussia Dortmund nella seconda giornata della Bundesliga 2021/2022. Gli uomini di Rose non ripetono la goleada della prima giornata e vengono sorpresi 2-1 dal Friburgo. Gol di Vincenzo Grifo e Sallai per i padroni di casa, il Dortmund accorcia con un autogol. Vittoria al fotofinish e in rimonta per il Wolfsburg a Berlino (2-1) e successo anche per il Bochum, mentre pareggiano Francoforte-Augusta 0-0 e Furth-Bielefeld 1-1.

FRIBURGO-BORUSSIA DORTMUND 2-1

Brutta battuta d’arresto per il Borussia Dortmund in casa del Friburgo: la sconfitta 2-1 condanna gli uomini di Rose a restare a quota tre punti dopo la vittoria nella prima giornata, mentre il Friburgo sale a quattro lunghezze. Ad aprire le marcature è l’azzurro trapiantato in Germania Vincenzo Grifo, che sigla il vantaggio al 6’, poi al 53’ ci pensa Sallai a raddoppiare. Passano sei minuti e un autogol di Keitel consente al Dortmund di accorciare, ma non basta a risollevare le sorti del Borussia che dopo la sconfitta in Supercoppa di Germania di martedì colleziona un altro passo falso.

FRANCOFORTE-AUGUSTA 0-0

Nessun gol e poche emozioni tra Francoforte e Augusta e prova poco convincente anche per l’ex rossonero Hauge, in campo per 70 minuti e poi sostituito. Entrambe le squadre, autrici di una prestazione anonima, conquistano quindi il loro primo punto della Bundesliga 2021/2022 dopo le sconfitte all’esordio.

HERTHA BERLINO-WOLFSBURG 1-2

Sconfitta in rimonta e nel recupero per l’Hertha Berlino degli ex Serie A Boateng e Jovetic. L’ex rossonero, tra l’altro, abbandona il campo sul finire del primo tempo e al suo posto subentra proprio l’ex Fiorentina e Inter. Qualche problema a finalizzare per la squadra della capitale tedesca, che riesce ad allungare solo grazie a un rigore concesso dal Var al 59’: è Lukebakio a trasformare dagli 11 metri. I berlinesi però non convincono e gli ospiti riescono prima a pareggiare al 74’ con Baku e poi a completare la clamorosa rimonta all’88’ grazie a Nmecha.

BOCHUM-MAGONZA 2-0

Prima vittoria in campionato per il neopromosso Bochum, che in casa supera il Magonza 2-0 con reti di Holtmann (21’) e Polter (56’). In mezzo, anche un gol annullato sempre ai padroni di casa per un mani di Zoller visto solo dal Var. Prestazione convincente quinti per il Bochum, mentre il Magonza non ripete la bella prova della prima giornata che era valsa la vittoria sul Lipsia.

FURTH-BIELEFELD 1-1

Botta e risposta tra Furth e Bielefeld, con gli ospiti che passano in vantaggio allo scadere del primo tempo con Klos e i padroni di casa (neopromossi) che riescono a pareggiare i conti su rigore in avvio di ripresa al 50’. Hrgota trasforma il penalty e rilancia il Furth che poi si trova anche con un uomo in più al 68’ per il doppio giallo a Schopf in appena quattordici minuti. Ma il Bielefeld alza il muro e nonostante l’inferiorità numerica porta a casa un punto prezioso.