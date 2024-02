Bundesliga: pari senza reti tra Borussia Dortmund ed Heidenheim 

GERMANIA

I gialloneri frenano in trasferta e restano al quarto posto con 37 punti

© Getty Images L'anticipo della ventesima giornata di Bundesliga tra Heidenheim e Borussia Dortmund termina 0-0. Meglio i padroni di casa ad inizio partita, poi i gialloneri (privi di Sancho) prendono le redini del match ma non riescono a trovare il guizzo per vincere nel finale. Con questo pareggio gli ospiti restano al quarto posto a quota trentasette punti, gli stessi dello Stoccarda terzo, mentre gli avversari salgono a ventiquattro.

I padroni di casa impattano bene l'incontro, sfiorando per due volte il gol nei primi minuti con le conclusioni di poco a lato di Pieringer e Kleindienst. Al primo vero affondo sono i gialloneri a passare in vantaggio con Donyell Malen, ma la sua rete viene annullata. L'Heidenheim prosegue il proprio ottimo primo tempo senza però avere particolare precisione in fase di tiro, mentre il Dortmund prende terreno nel finale della frazione (soprattutto con Bynoe-Gittens) senza riuscire a cambiare il parziale al duplice fischio. Nel secondo tempo gli ospiti entrano in campo con maggiore convinzione, ma non producono reali pericoli fino al 77’, quando Füllkrug non angola da ottima posizione e poco dopo si vede negare nuovamente il gol vittoria dopo un tentativo dal limite. Con questo pareggio il Borussia sale a 37 punti, mentre l’Heidenheim si trova ora a ventiquattro.

