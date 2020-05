Bundesliga: ok ai 5 cambi, possibili partite anche in campo neutro

LA DECISIONE

Via libera della Bundesliga alle 5 sostituzioni da effettuare in tre finestre temporali, come proposto dall'Ifab. Il campionato tedesco sarà il primo a sperimentare questa novità alla ripresa dopo lo stop per la pandemia da coronavirus. Una quarta finestra per effettuare i cambi sarà possibile in caso di supplementari negli spareggi promozione e retrocessione. I 36 club che compongono la Lega calcio tedesca (Dlf) hanno inoltro votato a favore della possibile slittamento del termine dei campionati anche oltre la data del 30 giugno. IFAB: via libera alle 5 sostituzioni

Non solo. Nel corso della stagione 2019/20, ci sarà anche l'opportunità di giocare una partita in un altro stadio con breve preavviso per motivi imperativi, legali, organizzativi e / o di sicurezza. Questo perché è possibile che gli effetti della pandemia di coronavirus si possano sviluppare in un'infezione diffusa solo regionalmente o localmente, il che potrebbe rendere impossibile la disputa di un match nel luogo previsto, lasciando la possibilità di giocare in un'altra zona.

