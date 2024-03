Bundesliga: il Leverkusen vince 3-2 a Friburgo, il Bayern torna a -10

germania

Decidono i gol di Wirtz, Hlozek e Schick: prosegue la striscia d'imbattibilità di Xabi Alonso che sale a 38 partite

© Getty Images Nella ventiseiesima giornata di Bundesliga, il Leverkusen vince 3-2 in casa del Friburgo e si riporta a +10 sul secondo posto del Bayern. Decidono i gol di Wirtz (2'), Hlozek (40') e Schick (53'), inutili le reti di Doan (10') e Keitel (79') per i padroni di casa, che restano ottavi in classifica a quota 33 punti insieme all'Hoffenheim. Prosegue la striscia d'imbattibilità della formazione di Xabi Alonso: sono 38 partite di fila senza ko.

Questo Leverkusen è inarrestabile: dopo la qualificazione ai quarti in extremis col Qarabag, Xabi Alonso trova un altro 3-2, stavolta in Bundesliga e in casa del Friburgo, il trentottesimo risultato utile consecutivo. Le Aspirine passano subito in vantaggio grazie a Wirtz, a segno al 2', ma otto minuti dopo Doan replica ed è 1-1 già al 10'. Prima dell'intervallo, Hlozek riporta in vantaggio gli ospiti, mentre ad inizio ripresa Schick, l'eroe del doppio confronto d'Europa League contro gli azeri, sigla con una ribattuta il 3-1 che sembra chiudere i giochi. Appunto, sembra, perché al 79' Keitel accorcia le distanze con un tap-in da pochi passi. Il Leverkusen non si scompone e sfiora il poker con il palo colpito da Wirtz, che va vicino alla doppietta, ma il risultato non cambia. Con questo 3-2, la capolista sale a 70 punti e si riporta a +10 sul Bayern secondo: il titolo è sempre più vicino. Resta a quota 33, invece, il Friburgo, che non si rialza dopo l'eliminazione in Europa League e il pesantissimo 5-0 col West Ham.

