Bundesliga: l'Eintracht ferma il Bayern, Union a -1

GERMANIA

BAYERN MONACO-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1

Il Bayern Monaco non sa più vincere. All'Allianz Arena, contro l'Eintracht Francoforte, arriva il terzo 1-1 consecutivo in Bundesliga, con il distacco sul secondo posto ora ridotto ad un solo punto. Già nel primo tempo la formazione di Glasner preoccupa Sommer con Kolo Muani, fermato dalla difesa bavarese. Dall'altra parte, Trapp ferma Müller allo scoccare della mezz'ora di gioco, ma tre minuti dopo gli uomini di Nagelsmann passano in vantaggio: cross dalla destra dello stesso Müller e destro vincente di Sané, che fa 1-0. Al 69', però, ecco la doccia fredda per i padroni di casa: Kolo Muani riceve da Kamada, brucia nell'uno contro uno Upamecano (già ammonito e quindi limitato nella marcatura) e con un diagonale sinistro insacca l'1-1. Il finale non regala nuove emozioni e finisce così in parità: il Bayern Monaco sale a quota 37 punti, con l'Union secondo a -1.

HERTHA-UNION BERLINO 0-2

Il derby di Berlino va all'Union, che vince 2-0 contro l'Hertha e resta secondo in classifica, recuperando due punti al Bayern e sfruttando al meglio la sconfitta dell'Eintracht all'Allianz Arena per confermarsi sempre di più in zona Champions. La sfida si sblocca al 44': calcio di punizione di Trimmel e colpo di testa vincente di Doekhi, che centra l'angolino. A metà ripresa, ecco il raddoppio: Becker sfonda sulla sinistra, punta l'area attirando su di sé Christensen e mette al centro per Seguin, che entrato a inizio ripresa insacca a porta vuota. L'Union sale così a quota 36 punti, a -1 dal Bayern Monaco capolista e a +4 sul quinto posto in attesa di Leverkusen-Dortmund, visto il pareggio dell'Eintracht proprio con i bavaresi.

FRIBURGO-AUGSBURG 3-1

Il Friburgo stacca l'Eintracht e si prende il quarto posto in solitaria grazie al 3-1 all'Augsburg. Tre dei quattro gol arrivano nel primo tempo: Gregoritsch porta in vantaggio i padroni di casa al 13', ma Berisha firma il pareggio su rigore al 29'. Passa appena un minuto e Holer segna il 2-1, poi nel finale Lienhart chiude i giochi. Il Friburgo sale a 34 punti, a +2 sull'Eintracht e solo in zona Champions aspettando Leverkusen-Dortmund. Torna a perdere, invece, l'Augsburg, fermo a 18 e solo a +2 sulla zona calda del campionato.

WERDER BREMA-WOLFSBURG 2-1

Crolla dopo sei vittorie di fila il Wolfsburg, che perde 2-1 a Brema contro il Werder. Mattatore del match è Fullkrug, che segna la decisiva doppietta per regalare ai padroni di casa un successo che pone fine alla serie di quattro sconfitte di fila. Il rigore al 24' e il raddoppio al 77' su assist di Weiser fanno il resto. I Lupi segnano nel finale con Paredes, entrato all'82' e a segno al 90', ma è troppo tardi: il Wolfsburg resta al settimo posto a +4 sul Mönchengladbach e a -3 dall'Eintracht.

HOFFENHEIM-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 1-4

Il Borussia Mönchengladbach domina in casa dell'Hoffenheim e si avvicina alla zona Europa, mettendosi a distanza di sicurezza già nel primo tempo con la doppietta di Hofmann (12' e 37'). La formazione di Breitenreiner accorcia le distanze all'80' con Bebou, spaventando gli ospiti, ma tre minuti dopo Stindl ipoteca la sfida segnando il 3-1. Nel recupero, Wolf (91') arrotonda ulteriormente il risultato: con questo 4-1, il Borussia Mönchengladbach torna a sorridere dopo due sconfitte di fila, mentre l'Hoffenheim resta a 19 e incassa il quarto ko nelle ultime cinque partite: la zona retrocessione non è così lontana e la vittoria manca dal 14 ottobre scorso.

MAINZ-BOCHUM 5-2

Gol e spettacolo in Mainz-Bochum: vincono i padroni di casa, che dopo 28 minuti sono già sul 3-0 grazie a Lee Jae-Sung, a segno nel primo minuto di gioco, e a Widmer e Onisiwo, che poi al 57' segna la doppietta che vale il 4-0. Nel giro di due minuti, Kunde (70') e Masovic (72') spaventano la formazione di Svensson, ma ancora Onisiwo, indiscusso migliore in campo, segna la tripletta che chiude ogni tipo di discorso all'87'. Con questo successo, il Mainz si allontana ulteriormente dalla zona retrocessione: ora è a +7 sul terzultimo posto, occupato proprio dal Bochum e dallo Stoccarda a quota 16.