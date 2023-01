Bundesliga: Kimmich salva il Bayern al 90', Lipsia a valanga

GERMANIA

Bavaresi ancora senza vittorie in campionato nel 2023: con il Colonia è 1-1 nel finale. Rose travolge 6-1 lo Schalke

© Getty Images Il girone d'andata in Bundesliga si chiude con il pareggio interno del Bayern, che non va oltre l'1-1 in casa con il Colonia: ci pensa Kimmich, al 90', a rispondere alla rete di Skhiri al 4'. Ne approfitta il Lipsia, che si porta a -4 dai bavaresi travolgendo 6-1 lo Schalke con André Silva (doppietta), Henrichs, Werner, Olmo e Poulsen. Il Wolfsburg domina a Berlino con l'Hertha (5-0), tra Hoffenheim e Stoccarda è 2-2.

BAYERN-COLONIA 1-1

Sorpresa all'Allianz Arena: il Bayern pareggia 1-1 in casa con il Colonia ed è ancora senza vittorie in questo inizio di 2023 in Bundesliga. La sfida si sblocca subito: al 4', Skhiri raccoglie la sponda di testa di Chabot su calcio d'angolo e insacca. I padroni di casa provano subito a reagire con la conclusione di Gnabry, ma Schwabe non si fa sorprendere, mentre allo scoccare della mezz'ora di gioco Skhiri sfiora la doppietta sbattendo però contro Sommer. Nagelsmann si gioca Coman e Gravenberch ad inizio ripresa, e l'ex Ajax risulta il più pericoloso dei suoi colpendo un palo. Il muro di Schwabe sembra reggere sia al francese ex Juventus che nel finale sul colpo di testa di Müller, ma al 90' Kimmich salva il Bayern con un gran tiro dalla distanza: secondo 1-1 di fila. Il Bayern chiude così il girone d'andata con 36 punti, quattro in più del Lipsia. Ma almeno una tra Eintracht, Friburgo e Union Berlino può portarsi a -3.

SCHALKE-LIPSIA 1-6

Finale di girone d'andata perfetto per il Lipsia, che travolge 6-1 lo Schalke e si porta a -4 dal primo posto del Bayern. Partita archiviata già nel primo tempo grazie alla doppietta di André Silva (7' e 44') e alle reti di Henrichs al 15' e di Werner nel recupero. Nella ripresa, il tecnico del club di Gelsenkirchen Reis cambia inserendo Aydin e Ivan, ma i padroni di casa riesce solo a segnare la rete della bandiera con Kozuki (56'), poi Olmo (83') e Poulsen (89') arrotondano ulteriormente il punteggio. Il Lipsia chiude il girone d'andata con 32 punti, a -4 dal Bayern e al secondo posto in attesa di Friburgo-Eintracht e dell'Union Berlino. Schalke, invece, sempre più ultimo a quota 9.

HERTHA-WOLFSBURG 0-5

Successo esterno travolgente anche per il Wolfsburg, che domina a Berlino con l'Hertha: finisce 5-0, con i Lupi avanti di tre reti già all'intervallo. Apre l'ex Bologna Svanberg al 4', mentre il momento chiave è quello tra il 31' e il 34': prima Arnold raddoppia su rigore, poi Wind firma il tris. Il poker lo serve Baku al 72', sfruttando il secondo assist di giornata di Svanberg. Nel finale, il definitivo 5-0 di Marmoush (86'): il Wolfsburg centra la quinta vittoria di fila e si rilancia per l'Europa, Hertha penultimo a quota 14, al momento a -2 dalla salvezza.

HOFFENHEIM-STOCCARDA 2-2

Emozionante 2-2 tra Hoffenheim e Stoccarda: un pareggio che serve più ai padroni di casa, a quota 19 e a +3 proprio sugli ospiti. Il match si sblocca all'11 grazie a Kramaric, ma nel lungo recupero del primo tempo per via degli infortuni di Skov e Tomas pareggia Guirassy. Gli ospiti segnano il vantaggio al 77' con Endo, completando la rimonta, ma un minuto dopo Ahamada si fa espellere dando la superiorità numerica ai padroni di casa, che proprio al 94' trovano il 2-2 con la doppietta di Kramaric.