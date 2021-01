Bundesliga, il Wolfsburg è terzo: 3-0 al Friburgo

GERMANIA

La diciannovesima giornata di Bundesliga si chiude con il successo del Wolfsburg, che batte 3-0 il Friburgo e vola al terzo posto in classifica. Alla Volkswagen Arena, decidono le reti di Brooks (21’), Weghorst (39’) e Gerhardt (86’): la formazione di Glasner è ora a -3 dal Lipsia secondo. Lo scontro salvezza va invece al Colonia, che stende 3-1 e supera l'Arminia Bielefeld grazie alla doppietta di Wolf e al gol di Rexhbecaj.

WOLFSBURG-FRIBURGO 3-0

Il Wolfsburg vince nel segno del numero tre: il 3-0 al Friburgo, infatti, vale il terzo successo di fila ed il terzo posto in classifica. Alla Volkswagen Arena, la partita è già chiusa dopo 39 minuti: al 21', infatti, Brooks fulmina Müller con un sinistro al volo, mentre Weghorst firma il raddoppio dopo uno scambio in area con Steffen. Ad inizio ripresa, Santamaria prova a riaprirla ma colpisce soltanto la traversa. Gli uomini di Glasner, dopo essersi visti annullare un gol a Steffen per fuorigioco, trovano il tris all'86' grazie a Gerhardt, che riceve da Baku e insacca. Il Wolfsburg supera in un colpo solo Mönchengladbach, Dortmund, Leverkusen ed Eintracht e sale al terzo posto a 35 punti, a -3 dal Lipsia secondo. Per il Friburgo, invece, l'Europa è ora lontana cinque lunghezze.

COLONIA-ARMINIA BIELEFELD 3-1

Va al Colonia lo scontro salvezza con l'Arminia Bielefeld. La formazione di Gisdol batte 3-1 i diretti concorrenti in zona retrocessione grazie ad una partita perfetta. Dopo 28 minuti, i padroni di casa sono già avanti di due gol grazie alla doppietta di Wolf, con in mezzo la decisiva parata di Horn sul colpo di testa di Schipplock. Nella ripresa, Rexhbecaj chiude la partita al 63': inutile, dieci minuti dopo, il tap-in di Cordova su assist di Klos. Il Colonia sale a 18 punti, uno in più dell'Arminia ora terzultimo insieme all'Hertha.