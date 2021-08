Bundesliga: il Wolfsburg batte il Lipsia e si riprende la vetta

GERMANIA

La formazione di van Bommel risponde ai successi di Bayern, Leverkusen e Dortmund

Nella terza giornata di Bundesliga, il Wolfsburg risponde ai successi di Bayern, Leverkusen e Dortmund e si riprende la vetta a punteggio pieno grazie all'1-0 rifilato al Lipsia, al secondo ko: a decidere la sfida è il gol al 52' di Roussillon, che insacca dopo l'errore di Gulacsi sul cross di Steffel. I Lupi salgono così a 9 punti, mentre gli uomini di Marsch restano a quota 3. Vince anche l'Union Berlino: 2-1 al Borussia Mönchengladbach.

WOLFSBURG-LIPSIA 1-0

Il Wolfsburg di Mark van Bommel non si ferma: con l'1-0 interno al Lipsia arriva il terzo successo in altrettante partite di Bundesliga, un avvio impreziosito dai 4 gol messi a segno a fronte di appena uno subito in 270 minuti. Ad arrendersi ai Lupi, stavolta, è la formazione di Marsch, già al secondo ko in tre turni. Primo tempo bloccato alla Volkswagen Arena: l'unica occasione arriva al 39', con la sponda di Gvardiol, il colpo di testa di André Silva e la parata di Casteels, dopo la quale Haidara sbaglia da pochi passi calciando alto sopra la traversa. La sfida si sblocca allora nella ripresa: i padroni di casa passano in vantaggio al 52' con Roussillon, che insacca dopo il non ottimale intervento di Gulacsi sul cross dalla sinistra di Steffen. Sei minuti dopo, Weghorst cerca il raddoppio, ma la sua conclusione finisce di poco a lato senza inquadrare lo specchio della porta. Nel finale, Brooks salva su Kampl e il Wolfsburg resiste fino alla fine: con questo 1-0, i Lupi centrano il terzo successo in altrettante partite e salgono a 9 punti, riprendendosi la vetta a +2 su Leverkusen, Bayern e Friburgo. Secondo ko, invece, per il Lipsia, già a -6 dal primo posto e a -4 dalle altre pretendenti al titolo.

UNION BERLINO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 2-1

Prima vittoria in campionato per l'Union Berlino, che batte 2-1 il Borussia Mönchengladbach e si porta a 5 punti: seconda sconfitta consecutiva, invece, per gli uomini di Hutter,ancora senza successi. Nel primo tempo va in scena un dominio dei padroni di casa, che al 22' passano grazie al preciso colpo di testa di Giesselmann sul cross dalla destra di Haraguchi che finisce all'angolino basso. Prima dell'intervallo, c'è spazio anche per il gol del raddoppio: Kruse vede il taglio in area di Awoniyi, che salta Sommer e deposita in rete il 2-0 al 41'. Il Gladbach prova a rispondere con Hofmann, che ci prova dal limite ma viene murato da Luthe, che preserva il doppio vantaggio a fine primo tempo. Nella ripresa l'Union rischia solo sulla conclusione di Zakaria di poco a lato, poi al 91' Hofmann insacca a porta vuota dopo la parata di Luthe su Benes. Forcing finale inutile: l'Union Berlino vince 2-1.