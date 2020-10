Bundesliga, il poker di Lewandowski affossa l’Hertha: all’Allianz è 4-3. Finisce 0-0 tra Wolfsburg e Augsburg

GERMANIA

È Robert Lewandowski il grande protagonista nella gara che chiude la terza giornata di Bundesliga. Il numero 9 del Bayern Monaco mette a segno un poker di reti (40’, 51’, 85’, 92’) nel 4-3 che guida i bavaresi alla seconda vittoria in campionato lasciando con l’amaro in bocca l’Hertha Berlino, capace di rimontare i padroni di casa per ben tre volte con Cordoba (59’), Cunha (71’) e Ngankam (88’). Pari senza reti nel match del pomeriggio fra Wolfsburg e Augsburg.

BAYERN MONACO-HERTHA BERLINO 4-3

Pur soffrendo più del dovuto, il Bayern Monaco riscatta il passo falso contro l’Hoffenheim e, grazie al pirotecnico 4-3 sull’Hertha Berlino, conquista il secondo successo in Bundesliga che lo porta a un solo punto dalla vetta della classifica. Il primo tempo della gara è maggiormente appannaggio dei padroni di casa: Gnabry più d’una volta avrebbe la possibilità di indirizzare la gara ma non trova il modo di infilare Schwolow il quale, al 36’, viene salvato dal VAR sul gol di Muller annullato per fuorigioco. Il portiere ospite però non può nulla sulla seconda conclusione ravvicinata di Lewandowski al 40’ che regala l’1-0 ai suoi e mette in discesa la gara. È sempre il polacco in avvio di ripresa a controllare al limite dell’area l’invito di Richards e a siglare in diagonale il raddoppio per il Bayern al 51’. Il doppio svantaggio ha l’effetto di risvegliare immediatamente l’orgoglio dell’Hertha che dopo nove minuti con Cordoba, su punizione calciata da Cunha, accorcia di testa le distanze. È proprio il brasiliano al 70’ a prendere d’infilata la difesa bavarese e, dopo aver scambiato con l’ex Milan Piatek, a trovare l’angolino alla sinistra di Neuer per l’inaspettato 2-2. Incassato il pareggio, il Bayern si riversa nella metà campo avversaria e all’85’ vede i suoi assalti premiati dalla terza rete di Lewandowski che da pochi passi infila Schwolow. I berlinesi non si danno per vinti e dopo appena tre minuti trovano l’ennesima parità della gara con il colpo di testa di Ngankam che non lascia scampo al numero 1 biancorosso. Sembra finita ma al 92’ l’arbitro ravvisa il fallo Mittelstadt dentro l’area di rigore: dal dischetto ancora Lewandowski non perdona e regala tre incredibili punti al Bayern.

WOLFSBURG-AUGSBURG 0-0

Pareggio senza reti tra Wolfsburg e Augsburg ma non senza sussulti. Le due squadre, infatti, escono dalla Volkswagen Arena con un punto ma si danno battaglia a viso aperto e cercano in tutti modi di ottenere i tre punti fino allo scadere. Nel primo tempo sono Gregoritsch e Niederlechner per gli ospiti e il duo Arnold-Brekalo (gol annullato dal VAR per fuorigioco) tra le fila biancoverdi ad avere e a non concretizzare le occasioni migliori. Nei secondi 45 minuti Gikiewicz è provvidenziale su Mehmedi in uno dei tanti tentativi del Wolfsburg che però manca di precisione nei momenti chiave quando si tratta di concretizzare. Gli ultimi minuti vedono maggiormente sul pezzo l’Augsburg ma Casteels si fa trovare pronto e suggella quello che è il terzo pareggio consecutivo per la formazione di Glasner.