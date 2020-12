Bundesliga: il Lipsia è momentaneamente primo, Dortmund travolto in casa

GERMANIA

In attesa del Bayern Monaco, il Lipsia è primo in Bundesliga. La formazione di Nagelsmann vince 2-0 in casa contro il Werder Brema: in rete Sabitzer su rigore al 26' e Dani Olmo al 41'. Clamoroso crollo interno del Dortmund, travolto 5-1 dallo Stoccarda: in gol Wamangituka (doppietta), Forster, Coulibaly e Gonzalez. Borussia Monchengladbach fermato sull'1-1 dall'Hertha, vincono Colonia e Friburgo: battute Mainz (1-0) e Arminia Bielefeld (2-0).

BORUSSIA DORTMUND-STOCCARDA 1-5

Continua la crisi nera del Borussia Dortmund, al terzo ko interno consecutivo. Il copione del Signal Iduna Park è chiaro sin dai primi minuti: Burki deve subito superarsi per togliere dall'incrocio dei pali la punizione di Sosa. Al 25', lo Stoccarda passa meritatamente in vantaggio: Emre Can stende Klimowicz in area e, dal dischetto, Wamangituka spiazza Burki, siglando l'1-0 per gli ospiti. Al 39', il Dortmund pareggia con Reyna, che riceve da Reus e supera Kobel con l'esterno destro, ma è solo un'illusione. Nella ripresa, infatti, lo Stoccarda vince la partita in 10 minuti: al 53', Wamangituka trova la doppietta su assist di Coulibaly, mentre al 60' Forster riceve da Sosa, entra in area e insacca con il sinistro, firmando il tris. Al 63', dopo un palo di Klimowicz, arriva invece il clamoroso poker di Coulibaly, che con uno splendido sinistro a giro fulmina Burki. Nel finale, i gialloneri si vedono annullare un gol a Reyna e incassano in contropiede il 5-1 di Gonzalez. Finisce malissimo per il Dortmund, che scivola fuori dalla zona Champions.

LIPSIA-WERDER BREMA 2-0

In attesa del Bayern Monaco, il Lipsia vola in vetta in Bundesliga grazie al successo per 2-0 sul Werder Brema. La partita è già chiusa nel primo tempo: il primo gol alla Red Bull Arena arriva al 25', quando Augustinsson allarga il gomito in area su Poulsen. Sabitzer, dal dischetto, batte Pavlenka e porta in vantaggio i padroni di casa. Al 41', arriva invece il 2-0 con Dani Olmo, che riceve da Poulsen, entra in area e insacca. Nella ripresa, la formazione di Nagelsmann prova a chiudere definitivamente i conti con Justin Kluivert, murato da Pavlenka, e con Poulsen, che al 69' colpisce il palo. Il Werder, però, non si rende mai pericoloso: finisce 2-0 per il Lipsia, che per restare al primo posto deve sperare che Union Berlino e Hoffenheim fermino Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-HERTHA 1-1

Borussia Monchengladbach fermato in casa sull'1-1 dall'Hertha Berlino. Al Borussia Park, dopo un primo tempo senza reti, gli ospiti passano in vantaggio ad inizio ripresa con Guendouzi: il centrocampista di proprietà dell'Arsenal, al 47', riceve dal limite e fa partire un destro a giro che non lascia scampo a Sommer. Al 70', però, arriva il definitivo 1-1 con Embolo che insacca su cross di Ginter. Terzo pareggio nelle ultime quattro partite per il Monchengladbach, agganciato a quota 17 dallo Stoccarda.

FRIBURGO-ARMINIA BIELEFELD 2-0

Lo scontro diretto in fondo alla classifica va al Friburgo, che vince 2-0 contro l'Arminia Bielefeld. Primo tempo dominato dai padroni di casa, che si vedono annullare un gol al 18' con Petersen, che al 39' colpisce anche una traversa. Nella ripresa, Ortega tiene in vita l'Arminia parando ancora su Petersen e Grifo. L'azzurro, però, riesce a sbloccare il match al 79' grazie al rigore causato da van der Hoorn su Sallai. Nel finale, Woo-Yeong entra e nel recupero firma il 2-0 con un pallonetto in contropiede che chiude i conti. Il Friburgo va in doppia cifra e sale a 11 punti, lasciando l'Arminia Bielefeld a 7.

MAINZ-COLONIA 0-1

All'Opel Arena, vittoria fondamentale per il Colonia, che abbandona la zona retrocessione. Partenza favorevole agli ospiti, che al 17' si vedono annullare un gol ad Ozcan per fuorigioco. La rete decisiva arriva comunque nella ripresa: al 55', Duda crossa dalla destra, Rexhbecaj controlla e conclude di sinistro, battendo Zentner. Al 76', lo stesso Duda rimedia due ammonizioni in un minuto e lascia i suoi in dieci. Il Mainz, però, non riesce ad approfittarne e incassa l'ottava sconfitta in undici partite, restando al penultimo posto a quota 5. Il Colonia, invece, sale a 10 punti, di cui 7 conquistati negli ultimi tre incontri.