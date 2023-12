Bundesliga: il Lipsia frena, solo pari in casa del Werder Brema  

GERMANIA

La squadra di Rose non va oltre l’1-1 contro quella di Werner, Njinmah risponde a Openda

© Getty Images Nell’anticipo del sedicesimo turno di Bundesliga frena il Lipsia, che sul campo del Werder Brema non va oltre l’1-1. Dopo un primo tempo equilibrato (con due pali colpiti dai Bullen), la squadra di Rose apre le marcature con Openda al 47’, ma viene ripresa al 75’ dal gran sinistro di Njinmah. Terzo pareggio stagionale per Simons e compagni, che restano in terza posizione a 33 punti (con lo Stoccarda che ha ora la chance del sorpasso).

WERDER BREMA-RB LIPSIA 1-1

Rallenta il Lipsia, che non va oltre il pareggio per 1-1 in casa del Werder Brema. Buona partenza degli ospiti, che dopo meno di quaranta secondi colpiscono un palo con Lukeba. La squadra di Rose continua a premere per il vantaggio, ma con il passare dei minuti si fanno vedere in avanti anche i padroni di casa: proprio Lukeba torna protagonista con un salvataggio miracoloso su Borrè, per evitare l’1-0 del Werder: si rientra negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. Dopo l’intervallo i Bullen riescono a sbloccarla, con Openda che al 47’ deve calciare di fatto tre volte per insaccare il vantaggio, dopo due respinte di Zetterer. Dopo il gol subito i padroni di casa sembrano subire il contraccolpo psicologico, ma al 75’ gli uomini di Werner riescono a trovare l’1-1: controllo e sinistro secco a girare di Njinmah, imprendibile per Blaswich. Una volta ricostituito l’equilibrio del match le due squadre si spaccano e si allungano, ma l’incontro non regala ulteriori emozioni. Finisce 1-1, con il Lipsia che rimane al terzo posto, a 33 punti. Punto importante per il Werder Brema, tredicesimo a quota 16.