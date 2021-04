Bundesliga, il Lipsia delude e pareggia con l’Hoffenheim: ora il Bayern Monaco può andare a +7

GERMANIA

Solo 0-0 nell’anticipo per la squadra di Nagelsmann, che al 96’ si vede annullare per fallo di mano un gol di testa di Poulsen

Nell’anticipo della 29esima giornata di Bundesliga il Lipsia rischia di dire definitivamente addio ai sogni di titolo, perché incappa in un anonimo 0-0 contro l’Hoffenheim: il Bayern Monaco è quindi a +4 sulla squadra di Nagelsmann, con possibilità di salire a +7. Alla Red Bull Arena le emozioni sono davvero pochissime, con i padroni di casa che segnano una rete di testa con Poulsen al 96’, ma il gol viene invalidato dalla Var per fallo di mano.

Così fa davvero male, soprattutto al termine di una partita soffertissima e infruttuosa fino ai minuti di recupero, quando il colpo di testa di Poulsen viene annullato dalla Var: l’Hoffenheim blocca così il Lipsia sullo 0-0 e il Bayern Monaco gongola a +4, con una partita in meno. Dal momento che la sfida della squadra della Red Bull è di rosicchiare punti di giornata in giornata fino a colmare il ritardo di cinque punti dalla capolista, il primo tempo non è certo quello che i tifosi e lo stesso Nagelsmann si aspettano dalla squadra. Gli ospiti giocano in modo attento, ma i due tentativi partoriti in 45 minuti non sono certo sufficienti per puntare al titolo: un tiro di Nkunku salvato da un difensore in scivolata e una conclusione di potenza di Sabitzer terminata a lato di poco.



La ripresa comincia con un’eccellente occasione sulla testa di Adams che impatta malamente a lato, ma soprattutto con un’altra legnata di Sabitzer che sibila poco lontana dal palo. Gli ospiti continuano nella loro gara attenta alla ricerca del sigillo per una salvezza che ormai pare al sicuro, mentre l’allenatore dei padroni di casa prova a cambiare gli interpreti per trovare la chiave di volta di un venerdì sera davvero troppo insipido. Il forcing finale del Lipsia è timido e infruttuoso, tra un debole colpo di testa alto di Sorloth e tanti passaggi fini a sé stessi. Questo fino al 96’ - oltre il recupero concesso - quando su calcio d’angolo Poulsen insacca di testa e fa esplodere la festa dei padroni di casa. Fermi tutti, il replay evidenzia un tocco di braccio del danese e la Var invita l’arbitro al review: niente da fare, finisce 0-0 alla Red Bull Arena.