Bundesliga: il Lipsia cade a Francoforte, il M’Gladbach è a -2 dalla vetta  

BUNDESLIGA

Touré e Kostic affondano il Lipsia, capolista della Bundesliga: l’Eintracht vince 2-0 con un gran destro del maliano e una spaccata vincente del serbo. Il Borussia Mönchengladbach vince in rimonta 3-1 il contro il Magonza: dopo il vantaggio ospite firmato da Quaison (11’), la doppietta di Plea (24’ e 76’) e la rete di Neuhaus (88’) ribaltano il risultato che consente alla squadra di Rose di avvicinarsi a -2 dal Lipsia. Perdono Friburgo e Wolfsburg.

EINTRACHT FRANCOFORTE-LIPSIA 2-0

Brutta caduta per la capolista Lipsia, che ora si vede ridurre il vantaggio sulle dirette inseguitrici. All’8 Werner calcia forte ma centrale e per Trapp non ci sono problemi per bloccare il pallone. Un tiro interessante dal limite di Nkunku vede nuovamente opporsi il portiere del Francoforte, ma alla prima vera occasione i padroni di casa sbloccano il risultato al 48’: bell’azione di Hinteregger sulla sinistra sulla linea di fondo campo, assist per Touré che scaglia un destro potentissimo dal limite che va pulire l’incrocio dei pali alla destra di Gulacsi. Nonostante il dominio nella ripresa, i Tori Rossi non riescono a riequilibrare il match e subiscono il gol definitivo 2-0 al 94’: Paciencia serve in contropiede l’indisturbato Kostic che in spaccata supera Gulacsi e fa salire l’Eintracht al nono posto.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-MAGONZA 3-1

Dopo 11 minuti di gioco sono gli ospiti a portarsi in vantaggio: su un lancio lungo dalle retrovie di Niakhate, Quaison controlla perfettamente al volo col destro e con lo stesso piede (sempre di prima intenzione) batte imparabilmente Sommer. Gli uomini di Rose riescono comunque ad agguantare il pareggio al 24’ quando, su una punizione battuta da Wendt sulla sinistra, Plea è liberissimo nell’insaccare in rete col piatto destro. L’attaccante maliano ribalta il risultato al 76’ con uno strano esterno destro da ottima posizione sul cross dalla destra di Herrmann, prima del 3-1 definitivo a opera di Neuhaus, che sfrutta una pessima uscita con la testa da parte del portiere Zentner per batterlo con un delizioso pallonetto. Il Borussia è ora solo a -2 dalla vetta occupata dal Lipsia.

FRIBURGO-PADERBORN 0-2

Sconfitta casalinga a sorpresa per il Friburgo, che insegue la zona Europa League. Al 22’ Sabiri entra in area e trova lo spazio per il tiro, ma il portiere Schwolow riesce comunque ad arrivarci. La rete di Antwi-Adjej al 48’ sblocca la situazione a favore degli ospiti, con un sinistro rasoterra non proprio irresistibile che piega le mani a Schwolow. Il Paderborn rimane in dieci uomini al 59’ per doppio giallo (fallo su Holer), ma nonostante questo riesce a chiudere il match con un rigore di Sabiri all’84’ e adesso è momentaneamente penultimo in classifica.

WOLFSBURG-HERTHA BERLINO 1-2

I padroni di casa si rendono pericolosi al 26’, quando Weghorst riceve al limite e scarica la conclusione, blocca poi dal portiere. Mehmedi porta comunque sull’1-0 il Wolfsburg con un tiro-cross che s’insacca sul secondo palo, beffando. Al 74’, però, Torunarigha sovrasta di testa il suo marcatore e pareggia i conti sul corner di Mittelstadt, prima che Lukebakio regali il gol vittoria ospite al 90’ con un preciso colpo di testa su assist di Klunter. L’Hertha si allontana così dalla zona retrocessione.

UNION BERLINO-AUGUSTA 2-0

Una conclusione dal limite di Lenz vede Koubek respingere molto prontamente. L’Union Berlino si porta avanti al 47’ con un tap-in vincente di Subotic sugli sviluppi di un calcio d’angolo; Ingvartsen raddoppia al 62’ spedendo in rete con un diagonale sinistro l’assist di Andrich. Successo prezioso per la neopromossa di questa stagione dopo tre sconfitte consecutive e operazione aggancio in classifica (ai danni proprio dell’Augusta) effettuata.