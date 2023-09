Bundesliga: il Leverkusen risponde al Bayern, poker all’Heidenheim grazie al solito Boniface

GERMANIA

Le Aspirine trionfano 4-1 alla BayArena e agganciano nuovamente i bavaresi in vetta

© Getty Images Nella quinta giornata di Bundesliga 2023/24 continua a vince il Bayer Leverkusen, che tra le mura casalinghe della BayArena travolge l’Heidenheim 4-1. Le Aspirine si impongono grazie alla doppietta di Boniface (9’, 74’), oltre a Hofmann (63’) e Adli (82’). Di Dinkçi il momentaneo pareggio ospite, in avvio di ripresa (58’). Con questo successo il Bayer aggancia nuovamente il Bayern Monaco in cima alla classifica, a quota 13 punti.

BAYER LEVERKUSEN-HEIDENHEIM 4-1

Continua la cavalcata del Bayer Leverkusen, vittorioso per 4-1 in casa contro l’Heidenheim. Pronti via e dopo dieci minuti di supremazia le Aspirine sono già avanti 1-0: al 9’ Boniface riceve palla dentro l’area da Palacios, la protegge con il fisico, sterza per orientarsi verso la porta e conclude con un destro secco che batte Muller. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, gli ospiti non trovano le forze per reagire: la squadra di Schmidt si chiude in difesa, con il Bayer a dettare il ritmo della gara. Al duplice fischio il risultato è sull’1-0, nonostante alcune occasioni per il raddoppio del Leverkusen. Nella ripresa arriva a sorpresa il pareggio dell’Heidenheim, al 58’ con Dinkçi. Il Bayer non si lascia abbattere dall’1-1, e torna immediatamente a creare occasioni da gol: cinque minuti più tardi infatti, Palacios consegna il suo secondo assist di giornata, per il 2-1 di Hofmann. Le Aspirine non si fermano, e al 74’ chiudono di fatto la gara con il rigore trasformato da Boniface, che mette a segno la sua doppietta personale. Nel finale c’è spazio anche per Amine Adli, che cala il poker all’82’ su assist di Grimaldo. Vince il Bayer Leverkusen e aggancia nuovamente il Bayern Monaco in vetta alla classifica, a quota 13 punti.

