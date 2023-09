Bundesliga: settebello del Bayern, è tris per Kane. Vince anche il Dortmund  

IN GERMANIA

I bavaresi non hanno pietà del Bochum, travolto con un perentorio 7-0, e volano in testa da soli con 13 punti. Sorride anche il Bvb, che sconfigge 1-0 il Wolfsburg

© Getty Images Dopo il pareggio contro il Leverkusen, che giocherà domani contro l'Heidenheim, il Bayern Monaco vive un pomeriggio da sogno nella 5a giornata della Bundesliga. I bavaresi travolgono il Bochum con un perentorio 7-0 e la tripletta di Harry Kane, volando momentaneamente in testa al campionato da soli con 13 punti. Vincono anche Borussia Dortmund e RB Lipsia, che battono 1-0 Wolfsburg e Gladbach. Tonfo dell'Union Berlin contro l'Hoffenheim (0-2).

BAYERN MONACO-BOCHUM 7-0

Settebello del Bayern Monaco, che travolge il Bochum in un match senza storia sin dai primi minuti: è 7-0 all'Allianz Arena, con la tripletta di Harry Kane, che serrve anche due assist. Partono subito forte i bavaresi e si costruiscono una chance con Choupo-Moting, che viene fermato da Riemann, ma si sblocca al 4' sull'assist di Coman: il gol del vantaggio è del camerunense e il Bayern sfiora subito il bis con Laimer. Lo trova Harry Kane al 13', sfruttando l'assist di Davies, e fioccano le occasioni: Coman va vicino al tris, de Ligt lo realizza al 29' sfruttando l'assist di Kimmich. Il Bochum reagisce con un doppio cambio (out Passlack e Wittek) al 36' per evitare l'imbarcata, che però arriva senza possibilità di replica. Passano pochi istanti e Leroy Sané cala infatti il poker, con Kane protagonista con l'assist. L'inglese va vicino per tre occasioni alla doppietta e la trova su rigore al 53': mani di Ordets e penalty, trasformato dall'ex Tottenham. Il Bayern Monaco si limita così a gestire la partita, perdendo de Ligt per infortunio e inserendo il giovane terzino Krätzig, che sfiora la rete venendo imitato poco dopo da Mazraoui. Il sesto gol arriva all'81' e porta la firma del grande talento bavarese, quel Mathys Tel che aveva già segnato in Champions e sfrutta il secondo assist di giornata di Kane. L'inglese chiude poi il cerchio col 7-0 all'88'. Vittoria dominante del Bayern, che vola in testa da solo alla Bundesliga con 13 punti, aspettando la risposta del Bayer Leverkusen.

BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG 1-0

Sorrde anche il Borussia Dortmund, che sconfigge 1-0 il Wolfsburg in una gara ad altissima tensione. Subito pericolosi i gialloneri, con Casteels ad evitare il gol su punizione e l'occasione per Nmecha, che non trova la porta. Si lotta molto a centrocampo, ma è il Bvb ad avere le chance migliori con Özcan e Füllkrug, ispirati da un ottimo Bynoe-Gittens. Il Wolfsburg controlla e sfiora la rete al 37', quando Kobel neutralizza la conclusione di Tiago Tomas. Nella ripresa è ancora forcing giallonero, con Arnold a spezzare l'assolo del Dortmund, senza trovare però la rete. Ci prova Nmecha, ma al 68' ecco il gol: Malen avvia l'azione e Brandt pesca Marco Reus, che sigla il gol dell'1-0. Wind sfiora il pari, ma è vittoria per il Borussia Dortmund: i gialloneri salgono al quinto posto con 11 punti, -2 dal Bayern, e scavalcano il Wolfsburg (9).

UNION BERLINO-HOFFENHEIM 0-2

Brutto tonfo dell'Union Berlino, che subisce la terza sconfitta stagionale e si conferma lontana parente della squadra ammirata l'anno scorso in Bundesliga. Dopo l'ottima prova contro il Real Madrid c'è la conferma tra i titolari per Leonardo Bonucci, che diventa il debuttante più anziano della Bundesliga ed è protagonista in negativo nello svantaggio: è lui a commettere fallo su Kramaric, che non sbaglia dal dischetto e firma l'1-0 al 23'. Non c'è reazione per l'Union, che al 39' affonda: Prömel pesca Max Beier, autore di un grande avvio di stagione, che insacca il raddoppio in scivolata. Nella ripresa i berlinesi abbozzano un forcing, sostituendo Bonucci e inserendo Kaufmann per l'assedio finale, ma l'Hoffenheim regge e resta in scia al Bayern con 12 punti. Il secondo posto è degli ospiti, insieme a Stoccarda e Lipsia, mentre l'Union è ferma a quota sei.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-RB LIPSIA 0-1

Resta in scia al Bayern Monaco anche il RB Lipsia, che sconfigge 1-0 il Gladbach e ufficializza la crisi dei Fohlen, fermi a quota due punti e in zona retrocessione. Le prime chances sono proprio dei padroni di casa, che ritrovano una pedina fondamentale come Manu Koné e si rendono pericolosi con Reitz ed Elvedi. Spinge molto Netz sulla sinistra, ma è Weigl ad avere la miglior chance per il vantaggio, sprecando dalla distanza. Nel finale di gara Openda si vede annullare l'1-0 del Lipsia, che va vicino al gol anche con Fabio Carvalho e viene trascinato da un sontuoso Xavi Simons. La ripresa è un monologo del Lipsia, con la grande chance per Šeško e la rete al 75': Xavi Simons avvia l'azione e Werner la finalizza col gol-vittoria. Vince 1-0 il Lipsia ed è secondo a un punto dal Bayern, portandosi a quota 12. Crisi nera per il Gladbach e la panchina di Seoane traballa...

AUGSBURG-MAINZ 2-1

Succede tutto nel primo tempo tra l'Augsburg e il Mainz, coi padroni di casa vittoriosi per 2-1 in rimonta. Passa alla prima occasione il Mainz, con l'incornata di Ajorque su cui Dahmen non può nulla al 6'. Sei minuti più tardi Bell si vede annullare il raddoppio ed è beffa per gli ospiti, che al 15' vengono raggiunti dal tiro di Demirovic. Il pari ringalluzzisce l'Augsburg, che spinge a caccia del vantaggio e lo trova al 45': segna ancora il bosniaco, incornando in tuffo il 2-1. Nella ripresa i padroni di casa restano in dieci per il rosso ad Engels dopo un tackle molto pericoloso (62'), ma non cedono sotto la pressione del Mainz. Vittoria vitale per l'Augsburg, che risale a quota 5 punti. Resta ultimo il Mainz a quota uno.