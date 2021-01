Bundesliga: il Leverkusen risorge, 2-1 al Dortmund e secondo posto

GERMANIA

Nell'ultima giornata del girone d'andata in Bundesliga, il Bayer Leverkusen torna al successo dopo quattro turni battendo 2-1 il Borussia Dortmund. Decidono le reti di Diaby (14') e Wirtz (80'), inutile l'1-1 dell'ex Brandt (67'): le aspirine agganciano momentaneamente il Lipsia al secondo posto. Gialloneri raggiunti invece dal Wolfsburg, che passa 2-0 sul campo del Mainz. Vincono anche M'Gladbach (1-0 al Werder) e Hoffenheim (3-0 in casa dell'Hertha).

BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA DORTMUND 2-1

Primo successo in campionato nel 2021 per il Bayer Leverkusen, che dimentica i ko con Bayern, Eintracht e Union Berlino e il pareggio con il Werder battendo 2-1 un Dortmund che ora rischia di finire temporaneamente fuori dalla zona Champions. Alla BayArena, i gialloneri partono forte e con aggressività, ma a sbloccarla sono le aspirine: al 14', splendido lancio di Bailey per Diaby, che controlla e batte Burki. Nella ripresa, il Dortmund reagisce e trova il pareggio al 67' con l'ex Julian Brandt, che dal limite dell'area fa partire un destro sul secondo palo che non lascia scampo ad un non perfetto Hradecky. Il pareggio scatena i gialloneri: passa un minuto e il 24enne ha l'occasione di trovare la doppietta, ma Bailey salva sulla linea, poi Sancho sbaglia clamorosamente da pochi passi al 70'. All'80', arriva però il gol vittoria per il Leverkusen al termine di una grande ripartenza impostata da Schick, rifinita da Diaby e conclusa con un perfetto diagonale da Wirtz, che firma il 2-1 finale. Successo preziosissimo per Bosz, che torna alla vittoria dopo quattro turni in cui aveva raccolto solo un punto e aggancia il Lipsia (atteso dallo scontro diretto con l'Union Berlino) al secondo posto con 32 punti. Il Dortmund, invece, viene raggiunto dal Wolfsburg e ora rischia di scivolare fuori dalle prime quattro posizioni.

MAINZ-WOLFSBURG 0-2

Giornata perfetta per il Wolfsburg, che vince 2-0 in casa di un Mainz sempre più ultimo e aggancia il Dortmund. Dopo un primo tempo senza reti, la formazione di Glasner passa nella ripresa grazie a Bialek, che al 60' entra al posto di Brekalo e cinque minuti dopo firma il vantaggio solo davanti a Zentner. A chiudere i giochi, invece, è il solito Weghorst, che con un pallonetto firma il 2-0 finale. Il Wolfsburg sale a quota 29 insieme ai gialloneri e rafforza la sua candidatura per un posto nella prossima Champions League. Dodicesimo ko in diciassette partite, invece, per il Mainz, che resta fanalino di coda al giro di boa di questa Bundesliga.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-WERDER BREMA 1-0

Soffre ma vince il Borussia Monchengladbach, che batte 1-0 un ostico Werder Brema. Le più grandi occasioni, nel primo tempo, sono proprio per gli ospiti, con il sinistro al volo in area di Schmid respinto con un miracolo da Sommer al 27' e il salvataggio sulla linea di Ginter su Agu. La partita si sblocca a metà secondo tempo con la girata di testa di Elvedi su calcio di punizione battuto da Benes. Nel finale, la formazione di Rose è anche fortunata quando all'87' Rashica colpisce il palo (con la sfera che sulla ribattuta rimbalza su Sommer), mentre tre minuti dopo Bittencourt sfiora l'incrocio dei pali con un sinistro in area. Finisce 1-0: il M'Gladbach vince e resta a contatto con la zona Europa. Brutto ko, invece, per il Werder, che resta a 18 punti.

HERTHA-HOFFENHEIM 0-3

L'Hoffenheim torna a respirare dopo tre turni senza successi e si allontana dalla zona calda della classifica. A Berlino, la partita viene indirizzata da due minuti: il 12', quando Piatek sbaglia un calcio di rigore in favore dei padroni di casa provocato da un fallo in area di Kasim, e il 33', quando la formazione di Hoeness si porta in vantaggio con la conclusione di Rudy che batte Schwolow anche grazie ad una deviazione. L'Hoffenheim chiude la partita nella ripresa con la doppietta di Kramaric e torna alla vittoria dopo due sconfitte e un pareggio, salendo a quota 19 e sorpassando l'Hertha, che resta invece a 17.