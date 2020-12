Bundesliga: il Leverkusen resta in vetta, poker al Colonia. Bayern e Lipsia sempre in scia

GERMANIA

Il Bayer Leverkusen non si ferma e, nella dodicesima giornata di Bundesliga, vince 4-0 sul campo del Colonia, confermando il primo posto in classifica: in rete Weiser (8'), Diaby (10'), Schick (54') e Wirtz (59'). Il Bayern batte 2-1 in casa e in rimonta il Wolfsburg grazie alla doppietta di Lewandowski e resta al secondo posto a -1 dalla vetta insieme al Lipsia, che passa 1-0 in casa dell'Hoffenheim grazie a Poulsen (60').

BAYERN-WOLFSBURG 2-1

Con tanta sofferenza, il Bayern tiene il passo del Leverkusen battendo un ostico Wolfsburg. Partita subito in salita per i campioni di Germania: dopo 5', infatti, gli ospiti passano in vantaggio grazie a Philipp, che raccoglie un cross di Mbabu e con una girata al volo di destro fulmina Neuer. La rete non accontenta gli ospiti, che sfiorano il raddoppio con Brekalo e si vedono annullare lo 0-2 di Weghorst per fuorigioco. Tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa, si scatena però il solito Robert Lewandowski: il polacco firma prima l'1-1 nel recupero con un colpo di testa su cross di Coman, poi trova il 2-1 al 50' con destro in area che fulmina Casteels sul primo palo. A blindare i tre punti, poi, ci pensa Neuer, che para all'85' su Bialek. Finisce 2-1 per il Bayern, che resta a -1 dal Leverkusen, a tre giorni dallo scontro diretto della BayArena.

COLONIA-LEVERKUSEN 0-4

Il Leverkusen affronterà il Bayern da capolista. A Colonia, le aspirine impiegano appena 10 minuti per ipotecare la sfida e consolidare la vetta in Bundesliga. All'8', infatti, Weiser porta in vantaggio gli uomini di Bosz, mentre due minuti dopo arriva il raddoppio di Diaby, che fulmina Horn dal limite dell'area. Gli ospiti non mettono mai i padroni di casa in condizione di riaprire la partita, anzi la chiudono prima dell'ora di gioco: al 54', infatti, l'ex Roma Patrik Schick fa 3-0. Passano cinque minuti e il poker del Bayer è servito grazie a Wirtz. Vittoria fondamentale per il Leverkusen, che resta primo a quota 28 a +1 sul Bayern, prossimo avversario alla BayArena.

HOFFENHEIM-LIPSIA 0-1

Il Lipsia tiene il passo di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen grazie al preziosissimo successo per 1-0 sul campo dell'Hoffenheim. Padroni di casa subito pericolosi al 23' con il colpo di testa di Kasim di poco a lato. La sfida si decide al 60': lancio di Angelino, sponda in area di Sabitzer, destro al volo di Poulsen, che batte Baumann e segna la rete che vale la vittoria per la formazione di Nagelsmann. Le parate di Gulacsi e l'errore di testa al 92' di Kasim fanno il resto: il Lipsia resta secondo insieme ai campioni di Germania.

ARMINIA BIELEFELD-AUGSBURG 0-1

Colpo esterno dell'Augsburg, che batte 1-0 e inguaia l'Arminia Bielefeld. Dopo un primo tempo senza reti ed occasioni, la partita si accende nella ripresa: Hartel sfiora il vantaggio per i padroni di casa al 67', ma all'85' arriva la giocata che decide il match. Caligiuri serve Gouweleeuw, che batte Ortega e regala tre punti preziosissimi all'Augsburg, che sale a quota 16. Sempre terzultimo, invece, l'Arminia Bielefeld, al nono ko in dodici partite con soli 7 punti.

SCHALKE-FRIBURGO 0-2

Crisi senza fine per lo Schalke, ancora senza vittorie e con soli 4 punti: il Friburgo vince 2-0 lo scontro diretto e sale a quota 14. A Gelsenkirchen, gli ospiti vincono nella ripresa grazie a Roland Sallai, che con due reti tra il 50' e il 68' regala tre punti importantissimi agli ospiti, al secondo successo di fila. Sempre più impietosa, per lo Schalke, la classifica: il quartultimo posto è già a 6 lunghezze di distanza.