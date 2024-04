Bundesliga: il Leverkusen non muore mai, 1-1 col Dortmund al 97'

GERMANIA

I freschi Campioni di Germania pareggiano nel recupero e mantengono l’imbattibilità, 2-1 del Werder sullo Stoccarda

Nella trentesima giornata di Bundesliga termina in pareggio la sfida tra Borussia Dortmund e i freschi Campioni di Germania del Bayer Leverkusen, al Signal Iduna Park finisce 1-1: i gialloneri stappano la partita all’81’ con Fullkrug, ma Xabi Alonso mantiene clamorosamente l’imbattibilità grazie al colpo di testa di Stanisic al 97’. Sconfitta per lo Stoccarda, che non risponde al Bayern Monaco e scivola in casa del Werder Brema per 2-1.

BORUSSIA DORTMUND-BAYER LEVERKUSEN 1-1

Ancora nel recupero, ancora all’ultimo respiro: il Bayer Leverkusen salva la sua striscia record di imbattibilità pareggiando al 97’ nell’1-1 in casa del Borussia Dortmund. La squadra di Xabi Alonso, fresca di titolo, festeggiamenti e passaggio del turno in Europa League, comincia nel migliore dei modi, occupando stabilmente la metà campo giallonera. Il BVB fatica a gestire le imbucate avversarie, e quando prova a farsi vedere in avanti rischia sempre il contropiede decisivo. Al 42’ i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio, ma Hradecky respinge sulla conclusione a botta sicura di Sabitzer. Il primo tempo si chiude senza ulteriori occasioni colossali, a reti bianche sul punteggio di 0-0. All’alba dei successivi quarantacinque minuti la squadra di Terzic prova a premere forte, ma con il passare dei minuti le Aspirine si riprendono il controllo del match. I neo Campioni di Germania non riescono a finalizzare le tante occasioni da rete, e all’81’ crollano: cross di Sabitzer per il destro vincente di Niclas Fullkrug, che fa 1-0 a nove minuti dal termine. Nel finale il nervosismo in casa Bayer si fa sentire, con le ammonizioni che fioccano per proteste (e un’espulsione per Boniface poi annullata dopo controllo al Var). Quando tutto sembra ormai perduto ci pensa Josip Stanisic (in gol anche nella sfida cruciale contro il Bayern), che con un colpo di testa al 97’ pareggia i conti e tiene viva la striscia di 45 risultati utili consecutivi del Bayer. Finisce 1-1, con il Leverkusen che tocca gli 80 punti in classifica. Sale a quota 57 il Borussia Dortmund, beffato nel finale e ora a -2 dal Lipsia quarto.

WERDER BREMA-STOCCARDA 2-1

Rallenta lo Stoccarda, che cade 2-1 in casa del Werder Brema. Gli ospiti cominciano molto bene, gestendo il possesso del pallone e imponendo il loro ritmo alla sfida. Nel miglior momento degli Svevi però, ecco che arriva l’episodio a favore dei padroni di casa: al 27’ Leweling commette fallo dentro l’area, con il Werder che guadagna quindi un calcio di rigore. Dal dischetto Ducksch non sbaglia, segnando l’1-0 al 28’. Guirassy e compagni provano a chiudere in avanti nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo, che però tramonta con i biancoverdi avanti di una rete (con Undav che sfiora l’1-1 al 44’, colpendo un palo di testa). In avvio di ripresa gli uomini di Werner provano a cogliere di sorpresa gli avversari, e riescono subito a trovare il raddoppio: al 49’ Ducksch raccoglie l’assist di Schimd e firma il 2-0 con il sinistro, siglando anche la sua doppietta personale. La squadra di Hoeness si rimette subito in moto per accorciare le distanze, riuscendoci al 71’ proprio con Undav. L’assalto ospite nel finale è forsennato, ma il Werder riesce a difendersi e a portare a casa i tre punti. Frena quindi lo Stoccarda, che con questa sconfitta per 2-1 rimane bloccato a quota 63 punti, in terza posizione e a -3 dal Bayern Monaco. Sale invece a 34 punti il Werder Brema, agganciando l’Hoffenheim in decima posizione.