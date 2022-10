Bundesliga: il Friburgo aggancia l’Union in vetta, cade il Dortmund

GERMANIA

Coppia al comando con gli uomini di Streich vincitori 2-1 sul Magonza e la squadra della capitale va ko a Francoforte, gialloneri sorpresi 3-2 dal Colonia

© Getty Images Il Friburgo aggancia l’Union Berlino in testa alla classifica della Bundesliga dopo otto giornate. Sorride la squadra di Streich che si libera 2-1 del Magonza e va a 17 punti, gli stessi dei capitolini sconfitti 2-0 in casa del Francoforte. Piange anche il Borussia Dortmund ko 3-2 a Colonia, tutto facile invece per il Lipsia nel 4-0 a un Bochum sempre più ultimo. Vittoria nel finale per il Wolfsburg 3-2 sullo Stoccarda.

COLONIA-BORUSSIA DORTMUND 3-2

Continua la stagione altalenante del Borussia Dortmund che manca l’occasione di andare al comando della classifica. Brandt porta avanti gli ospiti alla mezz’ora del primo tempo, ma in avvio di ripresa arriva il clamoroso ribaltamento nel giro di tre minuti: Kainz e Tigges tra il 53’ e il 56’ firmano il sorpasso del Colonia. Dortmund che sente il contraccolpo e subisce il tris da Ljubicic al 71’, l’autogol di Schmitz al 78’ restituisce qualche speranza ai gialloneri. L’assalto finale del Borussia però non porta a nulla.

FRANCOFORTE-UNION BERLINO 2-0

Cade la capolista Union Berlino in casa di un Francoforte che si conferma in ottima forma e saldo in zona Europa. Gotze apre le danze al 12’, Lindstrom raddoppia sul finire del primo tempo. Al 69’ occasione per gli ospiti quando Kolo Muani lascia in dieci i suoi per doppia ammonizione, ma la squadra della capitale non approfitta della superiorità numerica e il muro dell’Eintracht regge fino alla fine.

FRIBURGO-MAGONZA 2-1

Il Friburgo approfitta del ko dell’Union Berlino e aggancia il primo posto in classifica a 17 punti, a parimerito proprio con i berlinesi. Avvio spumeggiante dei padroni di casa con Gregoritsch che porta avanti i suoi dopo appena tre minuti, poi Kyereh raddoppia al 37’. Sembra tutto facile ma al 52’ Martin riapre i conti, è solo un sussulto però e gli uomini di Streich possono festeggiare il primato.

LIPSIA-BOCHUM 4-0

Tutto semplice per il Lipsia che torna alla vittoria condannando un Bochum sempre più ultimo con un solo punto. La squadra della Red Bull, a metà classifica, risolve la pratica dopo appena 53 minuti: Werner apre al quarto d’ora, Nkunku raddoppia su rigore al 23’, ancora Werner in avvio di ripresa cala il tris. Al 64’ Nkunku ha la possibilità di replicare il primo tempo ma stavolta sbaglia dagli 11 metri, poco male perché gli ospiti sono tramortiti e allora l’attaccante si fa perdonare con il poker all’85’.

WOLFSBURG-STOCCARDA 3-2

Il Wolfsburg sorride all’ultimo respiro e prende una boccata d’ossigeno in fondo alla classifica, dove invece resta lo Stoccarda. Primo tempo spettacolare con il botta e risposta Guirassy-Marmoush nel giro di sessanta secondi tra il 22’ e il 23’. Arnold porta avanti i padroni di casa al 37’, Mavropanos ristabilisce la parità nel recupero. Il secondo tempo non rispecchia la prima frazione e i ritmi si abbassano, quando però il pareggio sembra servito arriva il clamoroso 3-2 del Wolfsburg in pieno recupero con Gerhardt.

