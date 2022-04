Bundesliga, il Dortmund vola con la doppietta di Brandt

GERMANIA

Il Borussia si impone 2-0 sul campo dello Stoccarda e si porta a 6 punti dal Bayern Monaco, impegnato sabato pomeriggio

Il Borussia Dortmund torna a vincere e si costruisce una piccola fiammella di speranza di continuare a lottare per la Bundesliga. Nell’anticipo della 29ª giornata, i gialloneri trionfano 2-0 sul campo dello Stoccarda, spinti dalla doppietta di Brandt. Il classe ’96, che non aveva ancora segnato nel 2022, sblocca al 12’ su assist di Haaland e chiude al 71’ con una botta dal limite. Per una notte, il Borussia è a -6 dal Bayern Monaco primo. Getty Images

Il Borussia Dortmund riprende la sua rincorsa al Bayern Monaco. Dopo aver totalizzato un solo punto nelle ultime due giornate di Bundesliga, gli uomini di Rose riabbracciano la vittoria con un convincente 2-0 sul campo dello Stoccarda, invischiato nella lotta per non retrocedere. I gialloneri partono forte e sfiorano il vantaggio già all’8’, quando il sinistro di Guerreiro sugli sviluppi di un corner accarezza il palo esterno prima di terminare fuori. Gli ospiti sbloccano comunque pochi minuti dopo: Haaland scappa via in contropiede e mette al centro per Brandt, a cui basta appoggiare in rete il pallone dell’1-0. La risposta dello Stoccarda arriva con Marmoush, il cui tiro termina di poco alto.

Nella ripresa la partita rimane aperta. Reus va vicino al bersaglio con un bel tiro dal limite, i padroni di casa ci provano con Stenzel, ma la sua botta da una quindicina di metri tocca la traversa esterna e finisce alta. Il Borussia non crolla e trova il raddoppio al 71’, di nuovo con Brandt. Il classe ’96 riceve al limite dell’area e calcia rasoterra, beffando un non perfetto Muller per siglare la doppietta personale. Prima di stasera, non aveva ancora segnato nel 2022. Nel finale lo Stoccarda cerca di rientrare in partita, trovando un’ottima parata di Kobel sulla conclusione da fuori di Sosa e mancando lo specchio con il colpo di testa di Mavropanos sul successivo corner.

Proprio allo scadere, Sosa si inserisce nello spazio e di sinistro cerca il pallonetto, centrando la traversa esterna. Il Dortmund trema ma protegge il 2-0 e si porta, almeno per una notte, a 6 punti dal Bayern Monaco primo. La rimonta appare difficile, ma almeno rimane ancora qualche possibilità.