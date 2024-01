Bundesliga: il Dortmund stende il Colonia, Grifo lancia il Friburgo. Sospesa Bochum-Stoccarda

GERMANIA

Doppietta di Malen nel 4-0 dei gialloneri, l’italiano decisivo nel pazzo 3-2 dei bianconeri sull’Hoffenheim

Caos e proteste in Bundesliga: gara interrotta e monete di cioccolata in campo





























COLONIA-BORUSSIA DORTMUND 0-4

Poker del Borussia Dortmund, 4-0 in casa del Colonia. Gli ospiti cercano di mettere le cose in chiaro fin dalle prime battute, impostando il ritmo della gara e attaccando con continuità. Al 12’ ecco che arriva il vantaggio per gli uomini di Terzic: corner rasoterra a rimorchio di Brandt e girata vincente con il destro di Malen, che fa 1-0. Dopo il gol subito la squadra di Schultz prova tiepidamente a rifarsi sotto, ma al duplice fischio il risultato premia ancora la formazione in trasferta. Nei quarantacinque minuti successivi il BVB dilaga: al 58’ Fullkrug trasforma dagli undici metri il calcio di rigore che vale il 2-0, e tre minuti più tardi Malen firma la sua doppietta personale calando il tris giallonero. Nel finale c’è anche spazio per i giovani gialloneri, con Bynoe-Gittens che apparecchia per il poker firmato da Moukoko, al 92’. Finisce 4-0, con il Borussia che sale a 33 punti in classifica, al quinto posto. Fermo a 11 il Colonia, pericolosamente penultimo.

DARMSTADT-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-2

Beffa per l’Eintracht Francoforte, che viene ripreso nel finale da 2-0 a 2-2 sul campo del Darmstadt. Fin dalle primissime battute gli uomini di Toppmoller strappano l’inerzia del match: gli esterni rossoneri sono una spina nel fianco per i padroni di casa, che al 33’ cadono: Dina Ebimbe fornisce l’assist per il suo collega della fascia opposta Nkounkou, che firma l’1-0. I biancoblù non trovano le forze per rimettere subito in piedi la gara, e all’intervallo l’Eintracht è avanti di un gol. In avvio di ripresa gli ospiti raddoppiano: al 51’ Kalajdzic (arrivato in questa sessione di mercato insieme a van de Beek) apparecchia per Knauff, che sigla il raddoppio e indirizza l’incontro su binari apparentemente più tranquilli. Poco dopo l’ora di gioco infatti, al 61’, il Darmstadt riapre la partita grazie a Justvan, e fa partire il forcing alla ricerca del pari. Al 95’ i padroni di casa riescono nell’impresa: Kempe riesce a servire Klarer per il 2-2 finale. L’Eintracht sale a 28 punti in classifica, agganciato ora al sesto posto dal Friburgo. Punto fondamentale per il Darmstadt, che affianca Mainz e Colonia a 11 punti in fondo alla classifica.

FRIBURGO-HOFFENHEIM 3-2

Pazzo 3-2 per il Friburgo, che in dieci uomini riesce a spuntarla in casa contro l’Hoffenheim. Nei primi minuti di gioco i ritmi sono relativamente bassi. I bianconeri fanno la partita, con gli ospiti che si focalizzano sull’attesa e sulle possibili ripartenze. Dopo una prima fase di stallo i padroni di casa iniziano ad aumentare intensità e pressione, e al 39’ colpiscono: assist di Vincenzo Grifo per l’1-0 di Holer, convalidato dopo un controllo del Var. Il Friburgo rientra negli spogliatoi avanti di una rete, e al 55’ riesce anche a trovare il raddoppio, questa volta con Grifo che insacca dopo l’invenzione di Sallai. Gli uomini di Matarazzo si svegliano dopo il secondo schiaffo, e due minuti più tardi accorciano subito le distanze con l’ex United Weghorst. Al 77’ Beier riporta il match in parità, su invenzione di Grillitsch, e cinque minuti più tardi per i padroni di casa piove sul bagnato: secondo giallo a Gulde e finale di partita in dieci uomini. Quando tutto lascia pensare ad un assalto finale ospite, ecco che arriva il 3-2 bianconero, con Sallai che all’85’ regala clamorosamente i tre punti a Streich. Con questo successo il Friburgo aggancia dunque l’Eintracht al sesto posto, a 28 punti, staccando proprio l’Hoffenheim, ottavo e fermo a quota 24.

HEIDENHEIM-WOLFSBURG 1-1

Pari e rimpianti per l’Heidenheim in casa contro il Wolfsburg, il match termina 1-1. Pronti via e i Lupi colpiscono immediatamente: dopo sette minuti di gioco Wind pesca Cerny, che insacca l’1-0 col sinistro vincente. La reazione della squadra di casa arriva dopo circa un quarto d’ora, ma la rete di Schoppner viene annullata. L’1-1 arriva comunque prima del duplice fischio, con la sfortunata autorete di Jenz che riporta l’incontro in equilibrio. Nella ripresa è ancora l’Heidenheim ad avere l’inerzia dalla propria parte: al 65’ Kleindienst riesce a completare la rimonta, ma ancora una volta il Var spegne la gioia degli uomini di Schmidt. Nel finale le due squadre sembrano quasi accontentarsi del pari, senza regalare ulteriori emozioni. Finisce 1-1, un punto per parte (22 per l’Heidenheim, uno in più rispetto ai 21 del Wolfsburg).