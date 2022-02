Bundesliga, il Dortmund ne fa tre e avvicina il Bayern

GERMANIA

I gialloneri stendono l’Union Berlino con un netto 3-0 fuoricasa, grazie alla doppietta di Reus e al gol di Guerreiro. Ora hanno sono a -6 dalla vetta

Il Dortmund riapre la Bundesliga. Nella 22ª giornata del campionato tedesco, i gialloneri vincono con un convincente 3-0 sul campo dell’Union Berlino e si portano a sei lunghezze dal Bayern Monaco capolista, sconfitto ieri dal Bochum. Vittoria esaltante per il Borussia, che nonostante l’assenza di Haaland dilaga già nel primo tempo con la doppietta di Marco Reus (al 18’ e al 25’) e certifica il suo successo con il sigillo di Guerreiro al 71’. Getty Images

UNION BERLINO – BORUSSIA DORTMUND 0-3

Il Borussia Dortmund torna a vincere con un convincente 3-0 sul campo dell’Union Berlino e tiene viva la Bundesliga. I gialloneri, privi di Haaland, approfittano nel migliore dei modi del ko di ieri del Bayern Monaco contro il Bochum e si riportano a sei punti dalla capolista, provando a ritornare in scia. Il successo viene costruito già nel primo tempo con la doppietta di Reus, che sblocca al 18’ infilando di mancino sul passaggio corto di Dahoud e si ripete al 25’, arrivando come un falco sul pallone dopo la scivolata di Baumgartl su Malen, per poi scartare Luthe e depositare il pallone in rete. I padroni di casa sono spenti e Kobel si oppone all’unica occasione, capitata a Oczipka. Nella ripresa gli ospiti controllano e trovano il tris definitivo al 71’ con Guerreiro, che torna al gol dopo quattro mesi di digiuno. L’Union Berlino prova a reagire subito, ma il gol di testa di Mohwald è annullato per un fallo in attacco. È l’unico grande brivido prima della vittoria del Borussia Dortmund, ancora in corsa per cercare la rimonta verso la vetta. L’Union Berlino invece viene agganciato dal trenino per la quarta posizione, che vale l’ultimo posto disponibile per la prossima Champions.