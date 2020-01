Bundesliga: il Borussia Dortmund supera il Colonia 5-1, Haaland entra nella ripresa e fa doppietta

GERMANIA

Nell’anticipo della 19esima giornata di Bundesliga il Borussia Dortmund vince 5-1 in casa con il Colonia e aggancia il Bayern Monaco a -4 dalla vetta (bavaresi e Lipsia capolista con una partita in meno). I gialloneri passano in vantaggio dopo 52 secondi con il destro di Guerreiro. Il raddoppio arriva al 29’ grazie a Reus. Il tris è di Sancho al 48’, al 65’ Uth accorcia le distanze. Al 77’ primo gol di Haaland (entrato da poco) davanti ai suoi tifosi, poi la chiude all’87’.

Al Signal Iduna Park di Dortmund il Borussia supera 3-0 il Colonia nell’anticipo della 19esima giornata e raggiunge momentaneamente il Bayern Monaco al secondo posto con 36 punti, a -4 dalla vetta occupata dal Lipsia. Lucien Favre tiene il nuovo acquisto Erling Haaland (tripletta da subentrato all’esordio) in panchina dall’inizio come contro l’Augsburg, non se ne pentirà visti i risultati nella ripresa. Il tridente dei gialloneri inizialmente è formato da Jadon Sancho, Marco Reus e Thorgan Hazard. Sono trascorsi 52 secondi dal fischio d’inizio e il Borussia è già in vantaggio. Sancho vede Raphael Guerreiro libero in area e lo serve: il portoghese conclude di destro, il portiere del Colonia Timo Horn tocca con il piede ma la palla scivola in rete. Al 29’ i gialloneri raddoppiano con Reus. Grande lancio di Hummels, la difesa ospite si fa cogliere di sorpresa e per l’attaccante tedesco è facile far passare il pallone sotto le gambe di Horn con un tocco leggero. Primo tempo in totale controllo per il Dortmund.



Nella ripresa Sancho fa tris al 48’. Passaggio preciso di Reus per l’inglese, che dopo una finta colpisce forte di destro infilando il pallone sotto la traversa. Sancho sale a quota undici gol in campionato superando Reus arrivato a dieci con la rete del primo tempo. Il Dortmund non si accontenta dei tre gol di vantaggio e continua ad attaccare, Achraf Hakimi e Sancho sfiorano il poker. Al 54’ primo vero squillo del Colonia, Roman Burki salva da un metro sulla conclusione di Mark Uth. Al 65’ il Colonia accorcia le distanze, inserimento in area del solito Uth che con un sinistro a incrociare batte Burki. Due minuti dopo entra Haaland, dopo il fantastico esordio il norvegese debutta davanti ai suoi tifosi e al 77’ timbra il cartellino per il 4-1, facile tap-in sulla conclusione di Guerreiro. Passano dieci minuti e con uno scatto bruciante Haaland supera il portiere in uscita e sembra allungarsi troppo il pallone, il norvegese però non si scompone e dalla linea di fondo si inventa un rasoterra che si infila in rete sul secondo palo per il 5-1 finale. Cinque gol in due partite per il gigante norvegese, niente male come inizio. Con questa sconfitta il Colonia allenato da Markus Gisdol rimane fermo a quota 20 punti, solo tre in più rispetto al Werder Brema terzultimo.