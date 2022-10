Bundesliga, il Bochum batte la capolista Union Berlino

GERMANIA

I berlinesi, che restano in vetta alla classifica, si inchinano alle reti di Hofmann e Holtmann



© Getty Images Nell’undicesima giornata di Bundesliga l’Union Berlino cade incredibilmente 2-1 con il Bochum, ultima della classe. La formazione di Fischer fallisce la possibilità di allungare ulteriormente sul Bayern e, nonostante la sconfitta, rimane comunque prima in classifica a +1. A decidere il match le reti di Hofmann al 43' e Holtmann al 71’. A nulla serve la rete nei minuti di recupero di Pantovic che al 78’ aveva sbagliato un rigore.

BOCHUM - UNION BERLINO 2-1

Poteva allungare ulteriormente al comando l’Union Berlino, che però cede 2-1 a Bochum: decisive le reti di Hofmann e Holtmann. Al Vonovia Ruhrstadion va in scena una partita molto equilibrata, con la formazione di Letsch che parte forte. Nel primo tempo arrivano occasioni da parte di entrambe le squadre: Siebatcheu per i berlinesi, Osei-Tutu e Hoffmann per i padroni di casa. Proprio l’attaccante tedesco trova la rete al 43’, Hoffmann stacca e colpisce di testa il pallone calciato dalla bandierina da Forster. 1-0 Bochum. Nel secondo tempo l’Union cerca di ribaltarla ma a trovare il raddoppio è la squadra di Letsch con Holtmann al 71’. L’occasione per accorciare le distanze arriva al 78’ quando il direttore di gara indica il dischetto a favore dei berlinesi: dagli undici metri Pantovic calcia, il tiro non è forte e Riemann con un tuffo evita il gol. Union Berlino che accorcia le distanze nei minuti di recupero del secondo tempo: proprio Pantovic calcia di prima intenzione all'interno dell'area e batte il portiere, rimediando all’errore in precedenza. Al triplice fischio arriva la seconda sconfitta in campionato per i berlinesi che rimangono comunque in vetta, mentre il Bochum abbandona momentaneamente l’ultimo posto in classifica.

HERTHA BERLINO-SCHALKE 04 2-1

Vittoria importantissima per l'Hertha, che sconfigge 2-1 lo Schalke e si allontana dalla zona-retrocessione, portandosi a +3 sulla terzultima. Partono forte gli ospiti, guidati dal traghettatore Kreutzer dopo l'esonero di Kramer, e vanno subito vicini al gol con Drexler. La pressione dello Schalke è costante e porta a due reti annullate, entrambe per fuorigioco ed entrambe a Marius Bülter. L'Hertha, invece, esce alla distanza: la prima chance è per Jovetic, mentre nel finale di tempo è Kanga a sprecare da buona posizione. Si va al riposo sullo 0-0 e la sfida si sblocca ad inizio ripresa: è Tousart a portare in vantaggio l'Hertha al 49', sfruttando la clamorosa papera di Schwolow, portiere di proprietà dei berlinesi e in prestito allo Schalke. La speranza, per gli ospiti, arriva all'85': Mollet, autore di un ottimo subentro, insacca col destro dal limite ed è 1-1. Ma non è ancora finita, perchè l'Hertha segna il gol-vittoria tre minuti più tardi: lo firma Kanga, che si sblocca dopo dieci gare senza reti. Inutile l'assedio finale dello Schalke, che perde 2-1 e resta ultimo in Bundesliga con 6 punti e cinque ko consecutivi, alle spalle di Stoccarda (8) e Bochum (7)

