Bundesliga: il Bayern travolge il Dortmund nel Klassiker ed è secondo con il Lipsia

GERMANIA

Il Bayern Monaco domina il Klassiker contro il Borussia Dortmund, vince 4-0 e si porta al secondo posto in classifica a quota 21 punti, -1 rispetto al Gladbach primo. Il solito Lewandowski marchia la partita con una doppietta al 17’ e al 76’, completano il tabellino Gnabry al 46’ e l’autogol di Hummels al 79’. Appaiato al Bayern c’è il Lipsia che vince 4-2 contro l’Hertha Berlino con doppio Werner, insieme a Sabitzer e Kampl.

BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND 4-0

Borussia che parte meglio del Bayern, almeno per quanto riguarda possesso palla e propensione offensiva. Al 17’ però arriva la solita sentenza polacca declinata in bavarese: al primo vero affondo Pavard rimette al centro dove Lewandowski è incredibilmente da solo al limite dell’area piccola e in tuffo di testa non può sbagliare. Gol numero 15 in Bundesliga, a segno in ogni gara di campionato giocata fin qui dal Bayern, e undicesimo segnato in carriera a quel Dortmund che lo ha lanciato nell’elite del calcio europeo. Borussia che accusa il colpo e Bayern che entra in una fase di controllo della gara. Coman e Gnabry vanno vicini al raddoppio, con l’ex Arsenal che al 38’ festeggia prima di essere interrotto dal VAR per una posizione di fuorigioco. Borussia pericoloso con la botta di Guerreiro sul finire di primo tempo, ma ripresa che inizia come peggio non si potrebbe per la squadra di Favre. Al 46’ infatti Muller scappa senza nessuno davanti e mette in mezzo dove Gnabry conclude l’opera. Inizialmente è segnalato un fuorigioco di Muller a inizio azione, ma la revisione VAR conferma che il tedesco parte da dietro il centrocampo e così l’azione non ha irregolarità. Borussia Dortmund che non trova contromisure, gli ingressi di Reus e Paco Alcacer non cambiano la situazione e allora è ancora Lewandowski a scrivere la parola fine sulla gara. Al 76’ di nuovo Muller pesca in area il polacco che controlla e infila alle spalle di Burki in uscita, aggiornando il proprio score a 16 reti in campionato nonostante sia ancora inizio novembre. Il Borussia non c’è più e al 79’ la giornata giallonera si completa in negativo con l’autogol di Hummels sul cross di Perisic che nel finale rischia di trovare uno splendido gol con il sinistro al volo. Flick, arrivato al posto di Kovac, si gode una prima in campionato sulla panchina del Bayern difficile da dimenticare, Favre riflette sull’ennesimo disastro Dortmund all’Allianz Arena.

HERTHA BERLINO-LIPSIA 2-4

Continua il magic moment del Lipsia che segna altri 4 gol sul campo dell’Hertha Berlino e si porta al secondo posto in classifica. A passare per primi però sono i padroni di casa al 32’ con la botta dal limite dopo azione personale di Mittelstadt. Il pareggio è dello scatenato Werner di questo periodo che non sbaglia su rigore al 38’, prima che Sabitzer al 46’ del primo tempo non ribalti il punteggio con tiro deviato da fuori. Lipsia che chiude la partita all’86’ con Kampl che converge e con il destro trova il palo lungo, il quarto gol ospite è merito di nuovo di Werner che al 91’ raccoglie l’assist di Laimer e deposita a porta vuota. Buono solo per il tabellino il gol dell’Hertha al 92’ con Selke.

SCHALKE 04-FORTUNA DUSSELDORF 3-3

Lo Schalke si fa riprendere in casa nel finale dal Fortuna Dusseldorf e lascia per strada punti importanti per rimanere a contatto con le primissime posizioni. Padroni di casa in vantaggio al 33’ con il diagonale in area di Caligiuri, nella ripresa emozioni a non finire. Hennings pareggia su rigore al 62’, Kabak di testa riporta avanti lo Schalke al 67’, prima del secondo pareggio ad opera ancora di Hennings che al 74’ mette sotto la traversa. Non è ancora finita però, Serdar al 79’ trova l’angolino dal limite per lo Schalke dopo un pallone vagante al limite dell’area, il definitivo pareggio arriva con un implacabile Hennings che all’85’ supera Nubel in uscita con un pallonetto con la punta del piede.

MAINZ-UNION BERLINO 2-3

Colpo esterno importante per l’Union che passa sul campo del Mainz e cerca di allontanarsi dalle posizioni più scomode della classifica. Si parte al 30’ con il vantaggio ospite grazie al tocco di suola di controbalzo di Ingvartsen, gol di margine che diventano due al 48’ del primo tempo con il poderoso colpo di testa di Andersson che si ripete in avvio di ripresa al 51’. Mainz che cerca di reagire, ma non completa la rimonta per trovare almeno un punticino. Inutili quindi le reti di Onisiwo in area all’81’ e Brosinski al 94’, diagonale che tocca il palo e termina in rete.

PADERBORN-AUGSBURG 0-1

Successo fondamentale nelle zone basse della classifica anche per l’Augsburg che passa in trasferta contro il Paderborn. Decide la partita la bella punizione di Max al 41’, dopo che al 7’ i padroni di casa sciupano un calcio di rigore con Gjasula. Nella ripresa il Paderborn è pericoloso solamente con Sabiri, l’Augsburg va vicino al raddoppio con Vargas e Niederlechner senza però dover rimpiangere questi errori al triplice fischio finale.