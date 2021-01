Bundesliga: Il Bayern si prende il derby bavarese, il Lipsia resta in scia con Forsberg

GERMANIA

Nella 17a giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco batte 1-0 l'Augsburg nel derby bavarese (rigore di Lewandowski), mantenendo 4 punti sul Lipsia, vittorioso con lo stesso punteggio contro l’Union Berlino, grazie alla rete di Forsberg. Successi importanti anche per l’Arminia Bielefeld, che strapazza 3-0 lo Stoccarda nello scontro tra neopromosse, e per il Colonia, corsaro 2-1 sul campo dello Schalke. 2-2 tra Friburgo e Eintracht. Getty Images

AUGSBURG – BAYERN MONACO 0-1

Il Bayern Monaco si aggiudica il derby di Baviera superando l’Augsburg per 1-0. Tre punti particolarmente difficili per Neuer e compagni, incapaci di mettere in cassaforte il risultato nel primo tempo. La rete decisiva porta la forma di Lewandoski su rigore al 13’, concesso per un fallo di Khedira su Hernandez. L’attaccante polacco prende il palo al 43’ ma la ripresa offre grande margine alla reazione dei padroni di casa. Grazie a un avvio arrembante, la squadra di Herrlich alza il baricentro fino a conquistarsi la chance di pareggiare al 76’ grazie al fallo di mano in area di Pavard. Dal dischetto Finnbogason spiazza Neuer ma centra il montante, sprecando così la ghiotta opportunità. Il Bayern resiste all’assalto finale e strappa un successo fondamentale alla luce della vittoria del Lipsia. Per l’Augusta matura la terza sconfitta consecutiva.

LIPSIA – UNION BERLINO 1-0

Prezioso successo casalingo del Lipsia che supera a domicilio l’Union Berlino. La squadra di Fischer non riesce a replicare la prova offerta contro il Bayer e capitola al 70’ minuto dopo una lunga resistenza. Il gol-vittoria è siglato da Emil Forsberg, entrato a gara in corso. Lo svedese vince il corpo a corpo con Hubner e finalizza alla perfezione l’assist di Dani Olmo con una conclusione secca che termina nell’angolino. Il lampo del trequartista risolve una prima frazione dove la squadra di Nagelsmann aveva offerto un buon fraseggio ma senza trovare la finalizzazione. I sassoni chiudono il girone d’andata al secondo posto, mentre l’Union, nonostante la sconfitta, rimane in un’ottima sesta posizione.

FRIBURGO – EINTRACHT FRANCOFORTE 2-2

Si conclude in parità con il risultato di 2-2 il match tra Friburgo ed Eintracht Francoforte. Un tempo per parte e pareggio sostanzialmente giusto. Il primo tempo si apre nel segno di Younes, in gol a 6’ grazie a una stoccata sotto porta. Gli ospiti legittimano la propria supremazia ma anche il Friburgo passa al primo tiro in porta al 32’. Glaciale Sallai davanti a Trapp. Le emozioni non mancano nella ripresa, con i padroni di casa che completano il sorpasso. Il neo entrato Petersen corregge con una volée la corta respinta della difesa avversaria. L’Eintracht non ci sta e perviene al definitivo pareggio grazie alla sfortunata deviazione di Schlotterbeck da pochi passi.

SCHALKE 04 – COLONIA 1-2

Il Colonia vince 2-1 in casa dello Schalke 04 facendo un passo in avanti verso la salvezza. Il vantaggio ospite arriva al 31’ ed è frutto di un’uscita difettosa da parte del portiere Fahrmann sugli sviluppi di un corner: la sfera arriva sul mancino di Drexler che pesca tutto solo sul secondo palo il difensore Czichos. Dopo aver rischiato il tracollo sull’autopalo di Kabak, i padroni di casa pareggiano al 57’ grazie alla zampata di Hoppe, abile a risolvere una mischia in area di rigore. La quinta rete dell’americano in tre partite si rivela però insufficiente, visto che Thielmann, appena entrato in campo, gela i tifosi dello Schalke al 93’ con il più classico dei contropiedi allo scadere. Il Colonia rimane terz’ultimo, a +8 sullo Schalke.

ARMINIA BIELEFELD – STOCCARDA 3-0

Prestazione impeccabile da parte dell’Arminia Bielefeld che schianta lo Stoccarda con un netto 3-0. La formazione ospite tiene in mano il pallino del gioco, ma sono i padroni di casa ad andare a segno. Già nel primo tempo, al 27’, Klos finalizza una bella azione sviluppatasi a sinistra. Il punteggio viene arrotondato nella ripresa con l’autogol di Kampf al 47’ e il sigillo del giapponese Doan all’86. Grazie a questo risultato, l’Arminia sale a quota 17 punti, quartultimo. Rimane fermo a 22 lo Stoccarda.