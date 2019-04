Bundesliga: il Bayern non scappa dal Dortmund, 1-1 a Norimberga

28/04/2019

Avvio di gara con ritmi di gioco non particolarmente altissimi al Max-Morlock-Stadion, dettato anche dal fatto che il Bayern arriva dalla partita vinta nel finale contro il Werder Brema in Coppa di Germania. La prima azione di un certo peso del Bayern arriva al 10’, con Coman che mette dentro da sinistra per Müller, il quale si inserisce in area ma non riesce a girare verso la porta, poi Bauer si rifugia in angolo; mentre la prima vera grande occasione dei bavaresi viene creata al 23’ da Alaba che, direttamente da calcio di punizione, centra in pieno la traversa; deviazione decisiva del portiere Mathenia sul montante, poi Müller manca il tap-in ad un passo dalla porta. Lo stesso Müller va poco dopo alla conclusione, ma il suo destro finisce sull’esterno della rete. Il Norimberga si mostra in fase offensiva al 35’ e rischiano di essere guai seri per i campioni di Germania perché, dopo un tiro non irresistibile da parte di Matheus Pereira che termina a lato, la difesa del Bayern rischia un pasticciaccio su un retropassaggio di Hummels per Ulreich che rinvia il pallone all’ultimo istante prima che Kerk possa arrivarci; i padroni di casa reclamano timidamente un rigore che però né l’arbitro né il Var assegnano.



La ripresa comincia con qualche minuto di ritardo perché i tifosi del Bayern accendono qualche fumogeno di troppo che ostacola un po’ la visuale nel terreno di gioco, con Thiago Alcantara che cerca di convincere i propri sostenitori di smetterla. Al 48’, al primo vero affondo, il Norimberga passa in vantaggio: Ulreich respinge centralmente la conclusione di Löwen dal limite, sulla continuazione dell’azione il sinistro a giro di Matheus Pereira che batte l’estremo difensore all’angolino basso. Kovac passa al 4-1-4-1 ma la formazione allenata da Schommers, partita indiavolata in avvio di secondo tempo, potrebbe addirittura andare sul 2-0 in contropiede, ma Sule salva tutto sull’autore del gol. James Rodriguez colpisce su punizione la seconda traversa della partita, ma al 75’ il Bayern riesce comunque a trovare il pareggio: cross di Coman per Gnabry che, con una deviazione fortunosa sul tentativo di rinvio da parte di Bauer di allontanare il pallone, trova il pallonetto vincente per l’1-1. Decimo gol in campionato per lui. I 5 minuti di recupero sono a dir poco rocamboleschi. Al 91’ Alfonso Davis dà una gomitata sul volto di Erras nella propria area e l’arbitro concede il rigore al Norimberga; dal dischetto si presenta Leibold che incrocia di sinistro e colpisce il palo. Nell’ultimo minuto del match Coman ha una clamorosa occasione in contropiede, dopo una palla persa da Tillman, ma una volta arrivato a tu per tu con Mathenia calcia incredibilmente addosso al portiere. Il Bayern può essere contento solo a metà: non fugge dal Dortmund ma porta comunque a 2 i punti di vantaggio a tre giornate dalla fine.