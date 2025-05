Bundesliga: il Lipsia beffa il Bayern Monaco al 95’, ma il 3-3 avvicina comunque i bavaresi al titolo

LIPSIA-BAYERN MONACO 3-3

Il Bayern Monaco si presenta alla Red Bull Arena con la possibilità di chiudere ogni discorso per la corsa al titolo a tre giornate dal termine del campionato. Harry Kane è squalificato e, allora, Kompany decide di puntare in attacco sull’esperienza di Thomas Müller, alla sua partita numero 501 in Bundesliga. A partire forte è però il Lipsia, con Urbig costretto a una provvidenziale parata già al 2’ su Haidara. Proprio un errore del portiere tedesco spalanca però la strada all’1-0 dei Tori all’11’: a portare avanti i padroni di casa è Sesko, autore di un bellissimo gol d’esterno destro da fuori area. Il Bayern fatica a costruire e il Lipsia ne approfitta: Klostermann fa infatti 2-0 al 39’, incornando Urbig sulla punizione battuta perfettamente da Raum. Un altro colpo di testa, questa volta di Dier, permette invece al Bayern di dimezzare lo svantaggio al 62’ su azione da corner. Passano solo quarantatré secondi e i bavaresi trovano pure il pareggio: dopo aver fornito l’assist, Olise si prende anche la gloria personale, siglando di mancino il 2-2 che cambia improvvisamente volto al match al 63’. Sul campo si abbatte un vero e proprio diluvio, mentre uno scatenato Olise colpisce un palo al 79’ (era però in fuorigioco). A segnare il 3-2 che completa la rimonta del Bayern Monaco ci pensa allora Sané all’83’. Sembra fatta per i bavaresi e, invece, Poulsen sigla il clamoroso 3-3 al 95’, rimandando così la festa del Bayern. La squadra di Kompany sale infatti a 76 punti, ma non è ancora aritmeticamente campione. Il titolo sembra comunque ipotecato: il Bayer Leverkusen (in campo domenica) dovrebbe infatti recuperare 9 punti e 30 gol di differenza per riconfermarsi sul trono di Germania. A 50 punti si porta invece il Lipsia, in lotta per la zona Champions.