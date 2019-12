Bundesliga: il Bayern cade 2-1 in rimonta a Mönchengladbach, il Dortmund rifila una cinquina al Düsseldorf e lancia un segnale all’Inter

GERMANIA

Il Mönchengladbach resta al comando della Bundesliga dopo il successo in rimonta per 2-1 contro il Bayern (ora a -7 dalla vetta), ottenuto nel finale con il rigore di Bensebaini. Il Borussia Dortmund lancia forti segna all’Inter in vista della sfida a distanza di martedì sera per contendersi gli ottavi di finale di Champions League: i gialloneri surclassano l’Hoffenheim con un netto 5-0 grazie alle doppiette di Reus e di Sancho e alla rete di Hazard, balzando in terza posizione. Il Lipsia è secondo.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BAYERN MONACO 2-1

All’8’ il Bayern va a un passo dal vantaggio: sulla botta dal limite di Tolisso la sfera sbatte in modo fortuito su Müller che, da due passi, manca lo specchio della porta. Al 27’ arriva l’occasione più clamorosa: sugli sviluppi di un corner, Kimmich si accentra e va al tiro col destro. Sömmer commette una papera clamorosa, con il pallone che gli passa sotto le gambe ma riesce incredibilmente a togliere la sfera con un dito; secondo l’arbitro (e soprattutto secondo la goal-line technology) il pallone non varca la linea di porta e si rimane quindi sullo 0-0. Altra chance per il Bayern al 37’: gran cross dalla destra da parte di Lewandowski, Perisic controlla e scarica il sinistro dagli undici metri ma non inquadra la porta. Il match si sblocca a inizio ripresa, al 49’: scambio tra Müller e Perisic, con il croato che controlla col destro poi si sposta il pallone sul mancino e lo scaglia con prepotenza dalle parti di Sommer. L’estremo difensore svizzero tocca ma non riesce a respingere il sinistro dell’ex interista. Bavaresi meritatamente in vantaggio al Borussia Park, ma i padroni di casa non stanno a guardare e agguantano il pareggio al 60’: sul calcio d’angolo battuto da Hofmann, è perfetta la scelta di tempo di Bensebaini che salta più in alto di tutti e di testa non dà scampo a Neuer sul primo palo. In pieno recupero arriva la beffa per i campioni di Germania. Martinez interviene malamente su Thuram: rigore per il Mönchengladbach ed espulsione dello spagnolo. Bensebaini trafigge Neuer, per la doppietta personale e per un successo fondamentale che consente alla squadra del Basso Reno di restare capolista del campionato; il Bayern incappa nel secondo ko consecutivo e scivola in classifica fuori dalla zona Champions.

BORUSSIA DORTMUND-DÜSSELDORF 5-0

In attesa della partita decisiva di Champions League di martedì sera contro lo Slavia Praga per qualificarsi agli ottavi di finale al posto dell’Inter, il Borussia Dortmund sale in classifica nella Bundesliga dopo il successo All’11’ Reus aggancia un preciso passaggio sul limite dell’area e calcia forte e alto ma il portiere Steffen riesce a respingere. Al 22’ il tiro dal limite di Guerreiro termina di poco largo oltre il palo destro. Gli ospiti si fanno vedere al 37’ con una conclusione imprecisa di Zimmer da appena dentro l’area avversaria, ma il Dortmund sblocca comunque il risultato al 42’: sull’assist di Piszczek, Reus batte facilmente Steffen a tu per tu. Nella ripresa il Düsseldorf viene letteralmente asfaltato. Hazard non sbaglia davanti al portiere e firma il doppio vantaggio; il piattone di Sancho vale il 3-0 al 63’ su assist di Reus, prima che quest’ultimo sigli la sua doppietta al 71’ con un tap-in sotto le gambe del portiere per il poker. La cinquina definitiva vede il sigillo nuovamente di Sancho, che al 74’ non spreca l’ottimo assist di Hakimi.

LIPSIA-HOFFENHEIM 3-1

Una doppietta di Timo Werner consente al Lipsia di volare al secondo posto in classifica. L’attaccante tedesco sblocca sottomisura la situazione all’11’, servito da Schick, autore di una grande giocata. I Tori Rossi dominano contro un Hoffenheim pressoché inoffensivo e trovano il raddoppio al 52’. Posch trattiene Werner e l’arbitro non ha dubbi nel concedere il calcio di rigore ai padroni di casa, ammonendo anche il difensore austriaco; dal dischetto il numero 11 spiazza il portiere Baumann. All’83’ Sabitzer segna il 3-0 a porta vuota dopo una corta respinta dell’estremo difensore avversario, prima che gli ospiti non trovino la rete della bandiera con Bicakcic.

FRIBURGO-WOLFSBURG 1-0

Il Friburgo riscatta la sconfitta a Mönchengladbach e sale a 25 punti in classifica. Ai padroni di casa basta una rete di Schmid per piegare in casa il Wolfsburg: il centrocampista francese punisce i Lupi a 5’ dalla fine con uno splendido calcio di punizione dal limite che s’infila proprio sotto l’incrocio dei pali. Niente da fare per il portiere Casteels.

AUGUSTA-MAGONZA 2-1

Il Magonza si porta in vantaggio al 15’ con un gran sinistro dalla distanza di Oztunali. L’Augusta pareggia i conti al 41’ con Richter e completa la rimonta al 65’ con un calcio di rigore trasformato da Niederlechner.